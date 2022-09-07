196-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:37 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останньої доби точаться запеклі бої на трьох фронтах: на півночі, під Харковом; на сході в Донбасі; на півдні в Херсонській області. Основним планом Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командування стоїть перед дилемою: чи розгорнути оперативні резерви для підтримки цього наступу чи – для захисту від просування українських військ на півдні.

Кілька одночасних загроз з відривом 500 км перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між численними угрупованнями військ.

На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин незадовільних результатів воєнних дій.

11:25 Угорщина звернулася з проханням до Євросоюзу про виключення із списків санкцій трьох російських підприємців — засновника USM Holdings Алішера Усманова, співвласника «Альфа-груп» Петра Авена та власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова, а також надати можливість гуманітарним організаціям підтримувати зв'язки з деякими російськими банками, які опинилися під санкціями, повідомляють Politico та «Радіо Свобода». Натомість Будапешт обіцяв не блокувати продовження санкцій ЄС щодо Росії, запроваджених після початку війни в Україні. Дипломатичні джерела стверджують, що позиція Будапешта «викликала лють» у деяких країнах ЄС.

Згідно із санкційним законодавством, Євросоюз має продовжити дію санкцій, введених проти Росії наприкінці лютого, до 15 вересня. До того як Угорщина заявила свою позицію, продовження санкцій розглядалося як формальна процедура, тепер прохання Будапешта мають окремо обговорити на засіданні посланців ЄС 7 вересня. Джерела вважають, що Угорщина використовує поновлення санкцій як важіль, щоб змусити Брюссель схвалити виділення коштів ЄС, які досі утримувалися через порушення верховенства права в країні.

Усманов вважається "прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Путіним". У середині липня він скаржився на "невідновні" фінансові втрати через накладені на нього антиросійські санкції, що може призвести до банкрутства його холдинги «Мегафон», «Металоінвести» та «Удоканська мідь».

Авен, як вважають, регулярно зустрічається із Путіним. Колишній член ради директорів Альфа-банку називав санкції несправедливими та скаржився на проблеми через них. Крім Брюсселя, санкції на Авена наклав і Лондон. Однак у липні британський суд пом'якшив санкції проти Авена та дозволив частково використати банківські рахунки.

Віктор Рашніков, голова ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату", у травні услід за Усмановим та Авеном подав позов до Суду Європейського союзу про відміну персональних санкцій ЄС проти нього.

11:14 У Борисполі, що на Київщині, вранці під час повітряної тривоги пролунав вибух. Міський голова Борисполя Володимир Борисенко наголосив, що це ані диверсія, ані "приліт". "Пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу. Ви могли чути вибухи, тут є біопальне, яке могло вибухнути... Так співпало, що це було під час повітряної тривоги", - пояснив він.

10:53 Первинне розмінування деокупованих територій МВС планує провести протягом року, повідомила речниця МВС Альона Матвєєва. Первинне оперативне розмінування передбачає, що на певній деокупованій території розпочинається розмінування доріг, під'їздів до населеного пункту. Потім - прибудинкових ділянок, цивільної інфраструктури (у тому числі критичної) та територій довкола населених пунктів, потім вже йде розмінування лісосмуг, полів, водойм тощо.

10:04 Росіяни завдали ударів по школі та житловому будинку у Слов'янську, повідомив голова міста Вадим Лях. "У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи", – повідомив він. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки.

09:43 За неофіційними повідомленнями, Збройні Сили України перейшли у неочікуваний наступ на Харківському напрямку. Про це вчора заявили відразу декілька і російських військових блогерів, і західних експертів.

09:20 У Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед після початку наступу на півдні України, підтвердив генерал Пет Райдер:

"Росія розпочала свою жорстоку війну з Україною з неймовірною перевагою в людях і техніці. Воля та стійкість України були такі, що українські військові відбили атаки Росії на столицю Київ і зупинили просування Росії на Донбасі у східній частині України. Тепер Україна розпочала наступ у Херсонській області та навколо неї, і є ознаки того, що українські військові просуваються вперед. Десятки тисяч українських солдатів пройшли навчання з 2014 року, і цей темп прискорився після неспровокованого вторгнення Росії у лютому. Військовослужбовці США навчають українських солдатів працювати з різними системами озброєнь, які ми надаємо Україні. Українські військові відмовилися від старого радянського стилю ведення тактики і почали наслідувати Захід, що включало створення компетентного та наділеного повноваженнями унтер-офіцерського корпусу. Невеликі підрозділи ЗСУ на чолі із сержантами змінюють ситуацію на полі бою. Ці загони пересуваються швидше і роблять більше, ніж російські вороги".

09:11 Білий дім не має свідчень того, що купівля зброї та боєприпасів Росією в Північній Кореї відбулася і що угоду про це було укладено, сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, однак підтвердив намір Росії купити артилерійські снаряди у КНДВ: "Це вказує, як сильно її оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і ступінь відчаю, з яким Путін звертається по допомогу до таких країн, як Іран та Північна Корея". Цей намір підтвердило і міністерство оборони США.

08:55 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 50 610 (+460) осіб, танків – 2097 (+20) од., бойових броньованих машин – 4520 (+36) од., артилерійських систем – 1194 (+15) од., РСЗВ – 300 (+4) од., засобів ППО – 156 (+0) од., літаків – 237 (+1) од., гелікоптерів – 208 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) од., автомобільної техніки – 3320 (+15) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 109 (+2) од., крилатих ракет – 214 (+5) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

61,6% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

26,1% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

55,3% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

38,8% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

26,9% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

19,0% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,3% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

11,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

07:42 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки; на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке; на Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки; на Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське; на Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки; на Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 34 вильоти. Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне . Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, оприлюдненому 6 вересня, йдеться про дії Росії, які збільшують імовірність ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції та зменшують здатність персоналу станції ефективно реагувати на таку аварію.

• Українські сили розпочали ймовірні принагідні контратаки на півдні Харківської області та відбили кілька населених пунктів. Російська передислокація сил із цього району для захисту від українського контрнаступу у Херсоні, ймовірно, викликала та полегшила ці контратаки.

• Українські сили продовжують кампанію ізоляції поля бою на оперативному рівні та завдають ударів по російських логістичних вузлах, транспортних засобах, місцях зосередження живої сили та техніки, а також пунктах командування по всій Херсонській області.

• Російські й українські джерела обговорювали активні обстріли на північному заході від Херсона та на заході Херсонської області вздовж річки Інгулець.

• Російські сили досягли поступових успіхів на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки на північ, північний захід і південний захід від міста Донецьк.

• Російська влада продовжує створювати умови для русифікації українців, які проживають на окупованій Росією території України.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами. Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат. Нашою авіацією нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають - 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати "Гіацинт-Б", 3 одиниці авто-бронетехніки. Знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці. Корабельне угруповання ворога без суттєвих змін кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах. Напоготові, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносія, споряджені 16 «Калібрами» .

01:14 Президент України Володимир Зеленський заявив, що заборона в'їзду росіянам до ЄС має підштовхнути їх до відчуття провини. "Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією. Звичайно, це ще не повний візовий бан, але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України й усієї Європи", –заявив Зеленський у відеозверненні. "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією користуватися для туризму або шопінгу ті, хто в себе вдома в Росії не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають можливість перебувати в європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях із європейських столиць. Брехати про Європу, принижувати її і при цьому перебувати в Європі. Абсурд, який слід негайно припиняти", – наголосив Президент.

00:11 Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс відбули телефонні переговори невдовзі після вступу пані урядовиці на посаду. "Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Запросив її в Україну. Висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям", – заявив Зеленський у твіттері.