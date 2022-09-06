Японці більше не зможуть відвідувати Курили без віз.

Росія скасувала відповідну угоду з Японією, укладену ще 1991 року.

Уряд Російської Федерації припинив дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил. Відповідне розпорядження підписав у понеділок, п’ятого вересня, прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Мішустін доручив Міністерству закордонних справ РФ проінформувати про це рішення японську сторону.

Угоду між Москвою і Токіо було підписано ще 1991 року. Вона дозволяла японським громадянам, які в минулому мешкали на Курильських островах, та членам їхніх родин приїжджати на Курили без оформлення віз – наприклад, для відвідування могил своїх предків.

Також Мішустін скасував угоду від 1999 року, за якою громадяни Японії — колишні мешканці островів Кунашир, Ітуруп, островів Малої Курильської гряди та члени їхніх сімей могли відвідувати згадані острови у спрощеному порядку.

Перелічені острови ввійшли до складу СРСР 1946 року. Японія не визнала їхню приналежність до СРСР (і пізніше Росії), проте вела з Кремлем перемовини про евентуальне повернення цих територій.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції щодо президента Путіна та найвищих посадових осіб, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі, заморозила активи 15 російських осіб та дев'яти організацій, зокрема голови військової розвідки Росії, заступників міністра оборони та експортера зброї «Рособоронэкспорт». Водночас Японія оголосила, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні.

Росія у відповідь внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що виходить із діалогу про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах та блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморської економічної співпраці зі секторального діалогу. У березні МЗС Росії оголосило, що вирішило скасувати безвізовий режим для японських громадян на Курилах «з урахуванням очевидного недружнього характеру» санкцій, запроваджених Японією.