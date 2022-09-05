Проти посольства Росії в Кабулі вчинено бомбовий замах.

Щонайменше двоє співробітників посольства загинули під час вибуху.

 

 

Біля будівлі посольства Росії у столиці Афганістану Кабулі у понеділок, п’ятого вересня, було вчинено бомбовий замах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на начальника місцевої поліційної дільниці Мавлаві Сабіра.

 

За повідомленням МЗС Росії, оприлюдненому на його офіційному Telegram-каналі, загинули двоє співробітників російської дипломатичної місії, ще понад десять осіб поранено. «5 вересня о 10:50 за кабульським часом у безпосередній близькості від входу до консульського відділу посольства Росії у Кабулі невідомий бойовик активував вибуховий пристрій. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі», – зазначається в повідомленні російського МЗС.

 

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблих може бути близько двох десятків, хоча офіційно це ще не підтверджено.

 

Афганська поліція повідомляє, що вибух стався, коли до людей, які зібралися у черзі, вийшов російський дипломат зі списками претендентів на отримання візи. Терориста зразу ж біля воріт застрелила афганська охорона російського посольства.

 

«Нападник-смертник, не досягнувши мети, був упізнаний і застрелений охоронцями російського посольства», – розповів Reuters Мавлаві Сабір.

 

Відповідальність за вибух поки що на себе не взяла жодна організація. Раніше теракти в Кабулі влаштовували переважно представники терористичного угруповання «Ісламська держава», яке веде збройну боротьбу проти руху «Талібан», який із серпня минулого року перебуває при владі в Афганістані.

 

Росія, як й інші країни світу, не визнає де-юре призначений талібами уряд Афганістану, проте дипломатичне представництво в Кабулі продовжує працювати. Окрім того, Москва підтримує з урядом талібів економічні та політичні контакти.

05.09.2022

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