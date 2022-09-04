193-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:41 Російський "Газпром" заявив, що транспортуватиме газ до Європи через Україну через кілька годин після оголошення ним про припинення на невизначений термін роботи газопроводу "Північний потік-1". Як повідомляє Reuters, потік газу через Україну у суботу зріс на 1,4 мільйона кубометрів природного газу порівняно з п’ятницею, але цього зовсім недостатньо, щоб компенсувати нестачу газу, який мав прокачуватися через "Північний потік-1", хоча технічна можливість цього існує.

09:11 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 49 500 (+450) осіб, танків – 2049 (+15) од., бойових броньованих машин – 4430 (+27) од., артилерійських систем – 1147 (+13) од., РСЗВ – 294 (+1) од., засобів ППО – 156 (+3) од., літаків – 236 (+1) од., гелікоптерів – 206 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0) од., автомобільної техніки – 3276 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 106 (+1) од., крилатих ракет – 203 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

60,0% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

25,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

54,6% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

37,2% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

26,4% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

18,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,1% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

11,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:02 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські війська продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні. Крім бойової втоми та високих втрат, одним з основних приводів для невдоволення російських солдатів, ймовірно, залишаються проблеми з оплатою.

У російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. В Україні, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою значних бойових премій. Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та відвертою корупцією серед командирів.

Російські військові постійно не забезпечували військовослужбовців, дислокованих в Україні, основними видами забезпечення, включаючи відповідну форму, озброєння та пайки, а також зарплату. Це майже, напевно, сприяло збереженню нестійкого морального духу більшої частини особового складу.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я. Продовжує зберігатися загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку - населених пунктів Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях; на Харківському напрямку - Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка; на Слов’янському напрямку - Богородичне, Долина, Краснопілля; на Краматорському напрямку - Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар’ївка, Веселе; на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське; на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка; на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір’я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське . Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк ”, станцію радіоелектронної боротьби “Житель” та велику кількість живої сили окупантів.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи прямо заявили, що поточний український контрнаступ є методичною операцією з навмисного погіршення російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на негайне відновлення великих територій.

• Можливо, Кремль активізує зусилля з розвитку самоцензури серед російських мілблогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

• Українські військові посадовці повідомили, що українські сили продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на нанесенні ударів по російських наземних лініях комунікацій, зосередженню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах на Південному напрямку.

• Відео в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області.

• Російські міблогери продовжують стверджувати, що українські сили воюють на заході Херсонської області, вздовж річки Інгулець, а також на півночі Херсона на південь від межі з Дніпропетровською областю.

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від Донецька.

• Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж фронту на заході Запорізької області, щоб перешкодити поточному розгортанню російських військ.

• Російська влада продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб обійти загальну мобілізацію.

• Російській окупаційній владі все важче надати базові послуги на окупованих територіях України.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":