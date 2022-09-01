У Казахстані восени відбудуться дострокові президентські вибори.

Президент Токаєв пояснив доцільність їхнього проведення державними інтересами .

Восени в Казахстані відбудуться позачергові президентські вибори. Про їхнє проведення заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв у своєму посланні до народу Казахстану на спільному засіданні обох палат парламенту. «Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські у 2025 році. Пропоную цієї осені провести позачергові президентські вибори. Для успішної реалізації комплексних реформ на шляху до створення справедливого Казахстану потрібен новий довірчий мандат народу», – процитував послання Токаєва казахський інформаційний портал Tengrinews

Президент пояснив доцільність дострокових виборів державними інтересами держави. «Для мене інтереси держави понад усе. Тому я готовий скоротити термін своїх повноважень та піти на позачергові президентські вибори», – зазначив Токаєв.

Окрім того глава казахської держави виступив за збільшення президентської каденції з одночасним обмеженням кількості балотувань. «Також необхідно переглянути кількість та тривалість терміну повноважень президента. Я рекомендую обмежити термін повноважень президента одним терміном у 7 років. Але переобрання заборонене», – сказав Токаєв.

Президент Казахстану також висловився за проведення дострокових парламентських виборів. Він запропонував провести їх не у 2025 році, а вже у першій половині 2023 року. За його словами, до кінця поточного року в республіці мають з'явитися нові політичні партії.

Окрім того, Касим-Жомарт Токаєв доручив частково амністувати учасників січневих кривавих сутичок у Казахстані. Нагадаємо, що початку січня цього року мирні мітинги, які розпочалися у місті Жанаозені на заході Казахстану, переросли спершу в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами, а потім – у збройні сутички з правоохоронцями.