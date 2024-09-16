Президент Казахстану запевнив, що його країна зі симпатією ставиться до України.

Водночас Токаєв, приймаючи в Астані канцлера Німеччини Шольца, назвав Росію «непереможною».

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Казахстану заявив про прагнення тіснішої економічної співпраці з цією центральноазійською країною. Голова уряду ФРН у понеділок, 16 вересня, на зустрічі в Астані з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим особливо відзначив надійність постачання казахської нафти до німецьких НПЗ. Крім того, Шольц заявив про плани розвивати співпрацю з Астаною у сфері транспорту та логістики, а також сприяти розширенню торгівлі. При цьому, наголосив він, Берлін має намір запобігти використанню міжнародної торгівлі для обходу санкцій, запроваджених Євроунією щодо Росії через розв'язану нею війну проти України.

Токаєв, своєю чергою, запевнив, що він і його країна дуже добре ставляться до України. «У Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури. Між нашими державами ніколи не було суперечностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати у Києві», – цитує його слова казахський інформаційний портал Tengrinews.kz.

Казахський лідер непрямо покритикував Київ за те, що той відмовився від Стамбульської угоди. На переконання Токаєва, «це був добрий шанс на перемир'я, який було втрачено». Однак президент Казахстану впевнений, що можливість досягнення миру ще залишилася. Він закликав уважно розглянути всі мирні ініціативи та «прийти до рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань». Сам Касим-Жомарт Токаєв підтримав мирний план Китаю та Бразилії.

Президент Казахстану в розмові з Шольцем заявив, що Росія є непереможною. «Фактом є те, що у воєнному відношенні Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед – для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту», – сказав Токаєв.

Коментуючи висловлювання Токаєва у розмові з журналістами, Шольц попросив не забувати, що саме Росія розпочала аґресивну війну і саме вона здатна її припинити. «Для мене очевидно, що це не працює так, як зараз діє Росія, яка атакує Україну з незмінною аґресією. І тому при всіх обговореннях ми ніколи не повинні не брати до уваги той факт, що саме Росія як розпочала війну і продовжує її, так у будь-який момент може зробити внесок у закінчення війни, якщо припинить свою аґресію», – наголосив Шольц.