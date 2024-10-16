Казахстан відмовився вступати в БРІКС в осяжному майбутньому.

Проте президент Токаєв виступить на саміті організації.

Казахстан наразі утримається від подання заявки на вступ до БРІКС. Про це заявив Берік Уалі – речник президента країни Касима-Жомарта Токаєва. За його словами, Казахстан віддає перевагу ООН як універсальній міжнародній організації. Утім Токаєв візьме участь у саміті БРІКС в Казані як гість. Про це повідомив казахський інформаційний портал Tengrinews.kz.

Пан Уалі визнав, що президентові Казахстану надходили пропозиції щодо вступу країни до БРІКС. «На адресу президента надходили пропозиції щодо вступу Казахстану до БРІКС. Адже наша країна визнана відповідальним і авторитетним членом міжнародної спільноти. Ці пропозиції уважно розглядаються головою держави та за її дорученням аналізуються відповідними відомствами з погляду національних інтересів Казахстану. Водночас на даний момент і, найімовірніше, в найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС, у тому числі з урахуванням багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів, пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання», – зазначив Берік Уалі. Він додав, що до графіка президента Казахстану включено участь у саміті БРІКС. Він планує виступити там 24 жовтня на розширеному засіданні організації.

За словами Уалі, Казахстан віддає перевагу членству в ООН. Він розповів, що ООН, на думку Токаєва, «не вільна від недоліків, але іншої такої організації не існує». «Президент неодноразово висловлювався за ООН як універсальну і безальтернативну організацію, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми, включно з будівництвом справедливого світопорядку», – зазначив він.

Саміт БРІКС проходитиме в Казані з 22 до 24 жовтня. У ньому братимуть участь понад 30 держав. Цього року офіційні заявки на вступ до БРІКС подали Малайзія та Азербайджан. Інформаційна аґенція Bloomberg повідомляла, що заявку також подала Туреччина, але Анкара наразі офіційно цього не підтверджувала.