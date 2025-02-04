Казахстан опублікував попередній звіт розслідування аварії Embraer-190.

Тим часом джерело, близьке до уряду Азербайджану, стверджує, що зі збитого літака вилучили фрагмент російської ракети.

 

 

Міністерство транспорту Казахстану опублікувало у вівторок, четвертого лютого, попередній звіт щодо розслідування авіатрощі пасажирського літака Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Про це повідомив інформаційний портал Trend. За даними звіту, літак отримав множинні наскрізні ушкодження від сторонніх металевих об'єктів. Що стало причиною їхньої появи і хто відповідальний за аварію літака, у звіті не вказується.

 

«Комісією з розслідування проводиться детальне обстеження пошкоджень конструкцій судна. Початковий огляд збережених фрагментів виявив безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різної величини і форми в хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора, керма висоти і напрямків. Схожі пошкодження були виявлені на лівому двигуні повітряного судна, а також на агрегатах та компонентах повітряного судна. У деяких місцях пошкодження мають правильну прямокутну форму», – йдеться у звіті. Також у документі зазначається, що установка РЕБ на летовищі в Грозному блокувала навігаційну систему літака.

 

Тим часом інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в уряді Азербайджану передала, що літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий з російського комплексу ППО «Панцир-С». «Азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети системи "Панцир-С", який було вилучено з літака та ідентифіковано в ході міжнародної експертизи», – повідомило джерело Reuters.

 

Нагадаємо, що літак Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня виконував рейс із Баку до Грозного. Літак розбився після того, як його перескерували через Каспійське море до Казахстану. На облавку перебувало 67 осіб. 38 із них, включно з трьома членами екіпажу, загинули внаслідок аварії під Актау.

 

Розслідування триває, але основною версією авіакатастрофи від початку було названо пошкодження фюзеляжу елементами зенітної ракети у небі над Грозним. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку не вважає пошкодження лайнера навмисним, але відповідальність за катастрофу лежить на представниках Російської Федерації. Алієв зажадав від Росії визнання провини, перепросин і покарання винних.

 

04.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Бристоль
Віталій Портников
Москва хотіла б вбити душу українських міст, зруйнувати їхню атмосферу. Бо якщо немає вулиць і немає будівель – яка там душа! Бо коли ти вбиваєш місто – ти вбиваєш і надію
02.02.25 | | Дискурси
Дзеркало 80 сезонів
Уляна Рой
Історія театру – не лише історія будівлі, де відбуваються вистави, не лише біографії та творчі портрети режисерів та митців, не лише постав, а й ширшого культурного і соціологічного контексту.
01.02.25 | | Штука
Проминальне світло: про Леоніда Грабовського
Василь МАХНО
Акорди, такти, частоти вислизають, як вода крізь пальці, залишаючи нам лише відчуття плину. Музиці підвладно усе, окрім статичності.
01.02.25 | | Дискурси
Перейти криваву межу
Олеся Ісаюк
Автор "Б’ють гармати" схопив той дуже тонкий і малопомітний момент, коли вчорашній новобранець чи людина, яка не з власної волі втягнута у воєнний вир, перетворюється на воїна
01.02.25 | | Україна
Легенда про Розенкрейца (II)
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами книги «Symbola aureae mensae duodecim nationum» Міхаеля Маєра)
01.02.25 | | Дискурси
Ніч, розмальована крейдою
Аделіна Єфіменко
Його внесок в історію сучасної режисерської опери є унікальним феноменом: через фрайєрівську систему повторювальних жестів, міміки, лейтрухів герої ілюструють музику як діалогічну взаємодію між душею і тілом, творцем і творінням у нескінченній містеріальній єдності Універсуму.
31.01.25 | | Штука
Сміх та й годі
Тарас Прохасько
Зрозуміло, що оцей сюжет є глибоко комічним і гротескним. Але ж через це ще більше серйозним. Ясно, що з такого треба посміятися. І дійсно треба.
30.01.25 | | Дискурси
«Бо вогонь і війна ненаситні». До 60-річчя Бориса Гуменюка
Надія Гаврилюк
Сподіваймося, що постать Бориса Гуменюка вирине з туману відсутності, а його поезія ще довго збиратиме пазли Неба у наших душах
30.01.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.