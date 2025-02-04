Казахстан опублікував попередній звіт розслідування аварії Embraer-190.

Тим часом джерело, близьке до уряду Азербайджану, стверджує, що зі збитого літака вилучили фрагмент російської ракети.

Міністерство транспорту Казахстану опублікувало у вівторок, четвертого лютого, попередній звіт щодо розслідування авіатрощі пасажирського літака Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Про це повідомив інформаційний портал Trend. За даними звіту, літак отримав множинні наскрізні ушкодження від сторонніх металевих об'єктів. Що стало причиною їхньої появи і хто відповідальний за аварію літака, у звіті не вказується.

«Комісією з розслідування проводиться детальне обстеження пошкоджень конструкцій судна. Початковий огляд збережених фрагментів виявив безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різної величини і форми в хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора, керма висоти і напрямків. Схожі пошкодження були виявлені на лівому двигуні повітряного судна, а також на агрегатах та компонентах повітряного судна. У деяких місцях пошкодження мають правильну прямокутну форму», – йдеться у звіті. Також у документі зазначається, що установка РЕБ на летовищі в Грозному блокувала навігаційну систему літака.

Тим часом інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в уряді Азербайджану передала, що літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий з російського комплексу ППО «Панцир-С». «Азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети системи "Панцир-С", який було вилучено з літака та ідентифіковано в ході міжнародної експертизи», – повідомило джерело Reuters.

Нагадаємо, що літак Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня виконував рейс із Баку до Грозного. Літак розбився після того, як його перескерували через Каспійське море до Казахстану. На облавку перебувало 67 осіб. 38 із них, включно з трьома членами екіпажу, загинули внаслідок аварії під Актау.

Розслідування триває, але основною версією авіакатастрофи від початку було названо пошкодження фюзеляжу елементами зенітної ракети у небі над Грозним. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку не вважає пошкодження лайнера навмисним, але відповідальність за катастрофу лежить на представниках Російської Федерації. Алієв зажадав від Росії визнання провини, перепросин і покарання винних.