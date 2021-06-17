Відкритий Миколайчук

«Місце сучасного культурного руху»: у столиці Буковини офіційно відкрили культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, або, як коротко говорять люди – Миколайчук-центр. Цей центр кілька років не сходив з уст чернівчан. Колишній кінотеатр ім. І. Миколайчука, що далеко від центру міста, довго реставрували. Ремонтні роботи розпочалися ще у 2016-році . Задуми були великі: тут має постати сучасний культурний центр.

«Миколайчук-OPEN»

Кінотеатр, що носив ім’я видатного українського актора, буковинця Івана Миколайчука, звели ще у 1968 року. Це був типовий радянський об’єкт. З 2000-го року кінотеатр почав занепадати… 2015 року Чернівецька міська рада замовила ескізний проект реконструкції. Був задуманий цілий кіно-мистецький центр, який, окрім показів фільмів, знайомитиме із життям і творчістю Івана Миколайчука. А на будинку, що поруч із кіноцентром, мав з’явиться мурал із зображенням легендарного актора і він з’явився. На стіні зображено Івана Миколайчука з фільму «Вавилон XX».

Чернівецька компанія BOYKO ARCHITECT GROUP, яка розробила проект реконструкції Кіномистецького центру ім. Івана Миколайчука і здійснювала авторський нагляд над його реалізацією.

І ось 15 червня, у день 80-річчя з дня народження Івана Миколайчука, культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, офіційно відчинився. Святом під назвою. «Миколайчук-OPEN».

При вході в центр відвідувачів зустрічав мім-театр з Івано-Франківська «IF», актори були переодягнені у героїв фільмів Миколайчука. Кожен охочий міг з артистами зазнимкуватись.

А у самому приміщенні центру розгорнули виставку-інсталяцію. Тут були представлені архівні фотографії Івана Миколайчука. А також на стінах завдяки проєкторам оживали уривки фільмів кіномитця. Саме тут встановили погруддя Івана Миколайчука, яке 19 років тому зробив скульптор зі Львова Іван Тимків.

Спеціально під виставку парфюмери створили аромат з домінуванням запаху щойноскошеної трави.

А опісля в арт-просторі «Іван хаб» відбулася публічна дискусія «Вавилон XXI». Тут кіноексперти розмірковували над творчістю, спадком і актуальністю фільмів Івана Миколайчука. Учасниками дискусії були народний артист України Василь Ілащук та кінознавець Володимир Войтенко.

На завершення у сучасному кінозалі відбувся святковий концерт за участі етногурту «Курбаси» зі Львова та академічного симфонічного оркестру Чернівецької філармонії під керівництвом Йосипа Созанського. Оркестр виконав «Гуцульський триптих» Мирослава Скорика. Під час цього Оксана Мергут із Хмельницького через пісочну анімацію показала уривки з творчості Івана Миколайчука.

Завершилося святкування переглядом оцифрованого і відреставрованого фільму «Вавилон ХХ».

А що далі? Канікули чи центр запрацює на повну?

«Канікул у нас точно не буде», - каже Іван Бутняк, який нещодавно був призначений директором культурно-мистецького центру ім. І. Миколайчука. Про те, що є, що планується, ми і поспілкувалися з ним.

Іван Бутняк – режисер, має досвід роботи як у державних, так і приватних театрах. Є співзасновник і волонтер, арт-терапевт в громадській організації «Особливі серед нас», створив тут особливий театр. Одна з останніх робіт Івана - постановка дитячої опери «Куць», яка з успіхом пройшла на сцені Чернівецької філармонії.

Кіношкола, кав’ярня та «Іван-хаб»

«Я прийшов на цю посаду з програмою, яку задекларував на конкурсі, яку затвердили. І ця програма потребує організаційних моментів для її запуску, чим ми і займаємося, - розповідає Іван Бутняк. – Займалися також технічним оснащенням будівлі, щоб 15 червня відчинити двері з культурною програмою і щоб наша установа відтак могла повноцінно функціонувати. З одного боку, у нас є місія створити той простір, який допоможе реалізовувати проєкти культурно-мистецького напрямку, з іншого боку – ми самі хочемо створювати якийсь культурний продукт. Розробляємо також положення нашої кіношколи, яку хочемо тут відкрити».

У Миколайчук-центрі є кіноконцертна зала на 352 місця, в тому числі є інклюзивні місця, сучасне оснащення: проектор, екран. Саме фойє після реконструкції розширене. Тут буде «Іван-хаб», де розміститься кав’ярня, коворкінг і мала зала з рухомою сценою. Тут будуть проводитися заходи малих форм: зустрічі з митцями, презентації книг, автограф-сесії з авторами фільмів. Приміром, після прем’єри фільму у кінозалі, в «Іван-хабі» можна буде побесідувати за кавою з авторами фільму, яких будуть запрошувати. Простір змінюватиметься під той чи інший захід.

«Щодо кав’ярні, це буде оренда, орендар вже заключив договір з департаментом розвитку, - каже директор. – У своїй концепції вони врахують концепцію нашого бачення «Іван-хабу», тут не буде ні шаурми, ні чебуреків. Певні дні на тиждень це будуть кінодні, коли всі чернівчани з часом розумітимуть, що саме в ці дні ми працюємо в режимі кінотеатру, тобто буде попкорн. А коли будуть інші заходи, буде пахнути кавою. Коли дитячі заходи, то пахнутиме дитячими коктейлями. На першому поверсі у нас ще є окремо виділений простір, в якому передбачено створення музею творчості Івана Миколайчука. Повноцінну виставку-інсталяцію сучасного напрямку ми зможемо запустити десь через півроку, треба розробити концепцію. Цей музей буде у стилі сучасних виставок, коли задіюються різні засоби виразності. Звісно, він буде присвячений творчості Миколайчука, але експозиція може змінюватися: сьогодні присвячується певному фільму, за якийсь час - епосі, в якій він жив та працював. Зараз ми подали на європейський грант заявку, аби оснастити цей музей: проекторами, підсвітками, звуковим підсиленням»…

Також на третьому поверсі центрі є скляні кімнати, де планують зробити кіношколу. Створити майданчик, де зможуть розвиватися діти і молодь в напрямку кінематографа, вивчати акторську майстерність, анімацію, фото- та відеомонтаж. Наразі у центрі – шестеро співробітників, але планується його збільшення. Іван Бутняк зауважує, що їх нітрохи не лякає те, що культурно-мистецький центр ім. І. Миколайчука далеко від центру. Ті заходи, які вже тут відбувалися, до них був великий інтерес.

«Ми знаходимося на перетині історичного центру міста і сучасного, - зауважує Іван Бутняк. -Тут досить активні райони. Зовні перед центром весь час тривають фотосесії. В цьому районі ця будівля - своєрідна. Також маємо на меті реалізувати проект тераси, але це не близька перспектива. Майданчик перед центром теж буде удосконалюватися. Є бачення, як має виглядати зовнішня реклама, щоб все було у сучасному стилі. Терасу перед «Іваном-хабом» пануємо задіяти. Працюємо над тим, аби убезпечити вхід з вулиці. Одразу після 15 червня вестимемо перемовини про показ українських фільмів. Тобто канікул у нас не буде. Дуже хочемо, аби у нас було багато цікавих подій. Коли наш центр вже активно запрацює, в центрі всіх подій буде кінематограф. Але ми будемо приймати у себе різні культурні ініціативи. Наша місія – створити тут майданчик, куди будуть сходитися митці різного напряму і творити синергію. Ми маємо створити цей майданчик, щоб, як то кажуть, ім’я запрацювало. Так, ми будемо заробляти кошти й самі. Але в будь-якому випадку маємо тримати планку. Щоб це був центр сучасного культурного руху».

Знимки Ігоря Константинюка та авторки