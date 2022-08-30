188-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:00 США запропонували зупинити всі реактори Запорізької АЕС: контрольована зупинка була би найбезпечнішим рішенням в умовах бойових дій поруч із об'єктом, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

16:05 У вівторок пресова служба Святого Престолу поширила комюніке щодо висловлювань Папи в контексті війни в Україні:

У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру. Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням. Стосовно цього слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської.

15:42 Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні стали непроїзними для важкої техніки Росії, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. "Переправа важлива, оскільки потужний Дніпро не пропустить просто так, тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега. Але відкоригована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього, саме тому що ми обережно і точково відпрацювали по цих мостах: це основні транспортні артерії через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки", - сказала Гуменюк на брифінгу, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна". Вона наголосила, що наразі РФ не має транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега. "Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами", - пояснила Гуменюк. З її слів, РФ може продовжувати намагатися налаштувати поромну або понтонну переправу, але вся територія, де її може бути розгорнуто, також перебуває під вогневим контролем України і буде вражена.

15:11 В Умані заборонили проведення масових заходів на час святкування Рош га-Шана, щоб недопустити можливих провокацій Росії за участю хасидів. "Із 19 по 30 вересня в місті будуть посилені заходи безпеки. Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - пояснив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

14:44 У Запорізькій міській раді проводяться обшуки. Згідно з неофіційними даними, у Запоріжжі обшуки у справі про корупцію під час розподілу гуманітарної допомоги. Секретар міської ради Анатолій Куртєв підтвердив факт слідчих дій.

13:55 Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило відео, зняте з кабіни українського винищувача, на котрому видно застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM. У дописі зазначено: "Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача МіГ-29. Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня".

13:32 The Washington Post пише: українська армія використовує макети дорогих західних озброєнь, зокрема ракетних систем залпового вогню HIMARS, для того, щоб брати на себе вогонь дорогих російських ракет. Джерело розповіло WP, що саморобні "опудала" виманили удари щонайменше десятьма крилатими ракетами "Калібр". Після такого успіху Україна вирішила виробляти більше макетів.

13:11 Росія обстрілює коридор, яким місія МАГАТЕ має їхати до Запорізької атомної електростанції. Про це заявив радник із Офісу президента Михайло Подоляк. "Усе передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", – наголосив Подоляк.

12:58 Прокуратура склала підозру очільнику окупаційної адміністрації Енергодара у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів і звичаїв війни. "За даними слідства, після окупації РФ частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар. У травні 2022 року він прийняв рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис. тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн. Через такі дії псевдомера розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ. Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна з елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської й інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам", – поінформували у прокуратурі.

12:41 Унаслідок вівторкового обстрілу центральної частини Харкова загинуло четверо людей, а дев'ятеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Він застеріг, що місто може зазнати нових обстрілів.

12:30 Колишньому генералові Служби безпеки України Андрієві Наумову, котрий може мати стосунок до передачі Росії критично важливої інформації про Чорнобильську атомну електростанцію та систему її охорони, можуть надати притулок у Росії. Про це пише видання The Insider. Наумов начебто перебуває в Сербії, його справами буцім переймається сам міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. 23 серпня Вулін обговорював долю генерала зі секретарем ради безпеки РФ Ніколаєм Патрушевим під час свого візиту до Москви. Росія начебто готова надати Наумову притулок в обмін на участь у "трибуналі" над Зеленським, на котрому колишній посадовець має заявити про "геноцид мирного населення Донбасу".

12:09 У колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де загинули десятки українських військовополонених, найімовірніше підірвали термобаричний боєприпас, а саме капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу Шмель, Шмель-М, Рись – такого висновку дійшло слідство за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, повідомили в Офісі генпрокурора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ. Участь у дослідженні брали спеціалісти з частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин і підрозділів.

11:21 Іран відправив до Росії першу партію своїх найкращих бойових безпілотників серії Mohajer-6 та Shahed, а також боєприпаси до них, повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців та дані розвідслужб США та союзників. Дрони вивезли з країни на російських вантажних літаках 19 серпня. Їх можна застосовувати для атак на радари, артилерію та інші військові цілі. За даними розвідки, під час перших випробувань іранські апарати почали збоїти, у роботі було виявлено багато дефектів.

11:15 Із морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили одразу шість суден із 183 тис. тонн української агропродукції: SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA. Як повідомляється на сторінці Міністерства інфраструктури України, серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. "Менш ніж за місяць роботи ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тонн агропродукції, і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100–150 суден на місяць і загальну пропускну спроможність 5 мільйонів тонн на місяць із трьох портів Великої Одеси", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

10:56 Сьогодні вранці росіяни обстріляли центр Харкова. Загинуло четверо людей і четверо зазнало поранень, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

10:39 Збройні Сили України знищили ворожу переправу через Дніпро в районі села Львове на Херсонщині, а також вдарили по недобудованому плавучому мосту, який росіяни споруджують під Антонівським мостом, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

10:03 У Херсоні нині вранці пролунали вибухи, у місті було чути перестрілку з великою кількістю учасників: автоматні черги, а також постріли з підствольних гранатометів чули одразу в кількох районах. Херсонське видання "МОСТ" пише про вуличні бої у Таврійському і Північному мікрорайонах.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З ранку 29 серпня 2022 року декілька бригад ЗСУ посилили артилерійський обстріл на ділянках фронту на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню російських військ. Поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень.

Проте з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова армія Південного військового округу, найімовірніше, була посилена компонентами 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро.

Ця інтеграція підрозділів Південного та Східного військових округів свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні. Існує реалістична можливість того, що Росія зробила крок до впорядкування напівнезалежності кількох оперативних командувань, що спричиняло її погані результати на початку вторгнення. Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 47 550 (+450) осіб, танків – 1954 (+7) од., бойових броньованих машин – 4294 (+25) од., артилерійських систем – 1079 (+19) од., РСЗВ – 279 (+3) од., засобів ППО – 151 (+2) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 204 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од., автомобільної техніки – 3217 (+29) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 103 (+2) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

57,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

53,6% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,0% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

25,3% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,9% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

10,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:55 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки. Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов. На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного. Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками. Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного. На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля. На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки. На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки. Вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов. Задіяв розвідувальні БпЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства. В готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр”. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

08:16 Ніч на Дніпропетровщині знову була напруженою, з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький, повідомив голова Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. По Нікопольському району вдарили із "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкодили автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. Вивели з ладу дві лінії електропередач. Пів тисячі родин залишилися без світла. У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранено 50-річну жінку. Один будинок знищено, до десяти домів пошкоджено. Зачепило електромережі та газогін. По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань уточнюються.

08:06 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські військові повідомили, що 29 серпня українські війська почали контрнаступальну операцію в Херсонській області.

• Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції вирушила на станцію.

• Російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, на південь від Бахмута та на заході Донецької області.

• Російські війська продовжували наступати в районі Донецька.

• Російські війська не проводили підтверджених наземних атак на північному сході Харківської області.

• Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

• Російські суб’єкти продовжували намагатися формувати нові батальйони, залучати новобранців і примушувати призовників до підписання військових контрактів.

• Активність українських партизанів продовжує загрожувати контролю російської окупаційної влади на окупованих територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":