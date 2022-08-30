Литва достроково звела мур на кордоні з Білоруссю.

Бетонне загородження заввишки п'ять метрів простяглося на 550 км.

 

 

У Литві раніше запланованого терміну завершили будівництво муру на кордоні з Білоруссю, про що в понеділок, 29 серпня, заявили в компанії EPSO-G, яка проводила роботи. «Цими вихідними команда підрядників, сформована EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти паркана на кордоні з Білоруссю», – розповів менеджер із комунікацій компанії Антанас Бубняліс (Atanas Bubnjalis).

 

Того ж дня про завершення будівництва повідомила литовська прем’єр-міністерка Інґріда Шимоніте (Ingrida Šimonytė). За її словами, ще триває робота з документами, а спеціальна комісія має провести засідання для формального закінчення проєкту. При цьому будівельні роботи повністю завершені, за винятком усунення окремих недоліків, наголосила Шимоніте.

 

Як повідомляє інформаційний портал Delfi, споруда є бетонною загорожею заввишки п'ять метрів із колючим дротом. Мур простягся на 550 км і розділяє території Литви та Білорусі по сухопутному кордону. Загальна межа двох країн становить 679 км, близько 100 км із них припадають на річки та озера.

 

Влада Литви ухвалила рішення про будівництво муру на кордоні з Білоруссю після спровокованої офіційним Мінськом міґраційної кризи, коли значна кількість біженців із білоруського боку намагалася потрапити на територію ЄУ. Про початок будівництва повідомлялося у жовтні 2021 року – очікувалося, що його завершать до вересня 2022-го. Прикордонний захист передбачалося посилити відеоспостереженням. На момент запуску проєкту його вартість оцінювали в 152 млн євро.

30.08.2022

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