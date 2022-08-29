ЄУ планує відмовитися від спрощеної процедури видачі віз росіянам.

А до кінця року можуть бути запроваджені жорсткіші візові обмеження для громадян РФ.

 

 

Міністри закордонних справ країн – членів Європейської Унії підтримують ідею скасування спрощеного порядку видачі шенґенських віз громадянам Росії. Про це пише британська газета Financial Times (FT) із покликом на брюссельських дипломатів, ознайомлених зі ситуацією.

 

Як розповіли виданню три чиновники, які беруть участь у перемовинах на цю тему, офіційно про це оголосять на дводенній зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств Євроунії, яка розпочнеться у Празі 30 серпня. Раніше повідомлялося, що таку пропозицію внесе глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský).

 

Угода про спрощену видачу віз була укладена між Росією та ЄУ 2007 року. Її розрив означатиме, що росіянам, які намагаються отримати шенґенську візу, доведеться надавати більше документів. Консульський збір за оформлення візи зросте з 35 до 80 євро, а заявки розглядатимуть довше.

 

«Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона потребує виняткових заходів. Ми хочемо піти далі за відмову від спрощеної видачі віз», – заявив неназваний європейський чиновник у розмові з журналістами FT. За його словами, жорсткіші обмеження можуть бути ухвалені до кінця року.

 

Після вторгнення Росії в Україну багато країн – членів Євроунії припинили або обмежили видачу віз росіянам. ЄУ також скасувала спрощений порядок видачі віз для російських дипломатів і бізнесменів.

29.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22 | | Україна
Кольорові сни Олекси Новаківського
Фільм «Кольорові сни Олекси Новаківського» є частиною серіалу «Гра долі». Під час презентації 28 серпня у Львові, що приурочена до 150-річчя від дня народження митця, буде нагода поспілкуватися із творцями фільму, дізнатися секрети складного і захопливого процесу створення кінострічки.
27.08.22 | | Штука
Перед поїздкою в гори
Василь МАХНО
все минається в світі: вірші й рядки тінь жіночого тіла – весняні струмки і   династія   Танська      і   їхня   держава     
27.08.22 | | Дискурси
185-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ відбили спроби наступу ворога на шести напрямках: Харківському (на Дементіївку), Краматорському (на Григорівку), Бахмутському (на Соледар, Зайцеве та Майорськ), Авдіївському (на Невельське), Новопавлівському (на Пречистівку), Південнобузькому (біля Потьомкиного)
27.08.22 | | Україна
Російська мова вкрала майбутнє білоруської літератури
Олександр Ірванець
А ми – усі за Сергія нашого Жадана! Аби тільки якийсь Муракамі не втулився
26.08.22 | | Дискурси
Як війна в Україні трансформує Німеччину
 Джозеф Штернберґ
Канцлер Олаф Шольц пообіцяв "переломний момент" шість місяців тому, і – оце ж сюрприз! – він відбувається.
26.08.22 | | Дискурси
Два крила в синергії творчості
Наталя ФІЛЕВИЧ
Оксана і Володимир Риботицькі. Митці, які є кращим уособленням цілої плеяди художників львівської школи, що утверджує в мистецтві українську ідентичність, – два паралельні світи творчості, котрим, зростаючи як особистості у парі, протягом спільного життя вдалось не втратити своєї індивідуальності.
26.08.22 | | Штука
184-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують спроби штурмових та наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, утім успіху не мав.
26.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.