ЄУ планує відмовитися від спрощеної процедури видачі віз росіянам.

А до кінця року можуть бути запроваджені жорсткіші візові обмеження для громадян РФ.

Міністри закордонних справ країн – членів Європейської Унії підтримують ідею скасування спрощеного порядку видачі шенґенських віз громадянам Росії. Про це пише британська газета Financial Times (FT) із покликом на брюссельських дипломатів, ознайомлених зі ситуацією.

Як розповіли виданню три чиновники, які беруть участь у перемовинах на цю тему, офіційно про це оголосять на дводенній зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств Євроунії, яка розпочнеться у Празі 30 серпня. Раніше повідомлялося, що таку пропозицію внесе глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský).

Угода про спрощену видачу віз була укладена між Росією та ЄУ 2007 року. Її розрив означатиме, що росіянам, які намагаються отримати шенґенську візу, доведеться надавати більше документів. Консульський збір за оформлення візи зросте з 35 до 80 євро, а заявки розглядатимуть довше.

«Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона потребує виняткових заходів. Ми хочемо піти далі за відмову від спрощеної видачі віз», – заявив неназваний європейський чиновник у розмові з журналістами FT. За його словами, жорсткіші обмеження можуть бути ухвалені до кінця року.

Після вторгнення Росії в Україну багато країн – членів Євроунії припинили або обмежили видачу віз росіянам. ЄУ також скасувала спрощений порядок видачі віз для російських дипломатів і бізнесменів.