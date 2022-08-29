НАТО планує нарощувати присутність в Арктиці.

Таким чином Альянс намагається протистояти посиленню позицій Москви й Пекіна в зазначеному реґіоні.

 

 

Північноатлантичний альянс планує посилити свою роль в арктичному реґіоні з урахуванням активізації там дій Росії та Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. «НАТО необхідно нарощувати свою присутність в Арктиці. Ми вже інвестуємо в морських розвідників, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній півночі. Але ми продовжуватимемо нарощувати наші зусилля», – сказав він у коментарі німецькій газеті Die Welt.

 

За словами Столтенберґа, Росія нещодавно активізувала свою діяльність у цьому багатому ресурсами реґіоні, «знову відкривши бази радянської доби, розмістивши там нову сучасну зброю – таку, як гіперзвукові ракети».

 

Він також зазначив, що й Китай, оголосивши себе «навколоарктичною державою», теж виявляє до Арктики зростаючий інтерес, оскільки реґіон стає все більш важливим для судноплавства через зміну клімату.

 

Минулого тижня Столтенберґ здійснив візит до Канади і відвідав у супроводі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо канадську частину Арктики. Там очільник НАТО, зокрема, заявив: «Пекін і Москва також домовилися активізувати практичну діяльність в Арктиці. Це є частиною стратегічного партнерства, що поглиблюється, яке кидає виклик нашим цінностям і нашим інтересам». Він також підкреслив зростаючий інтерес НАТО до арктичної оборони, особливо у світлі приєднання до блоку Швеції та Фінляндії.

 

Тим часом стало відомо, що американський держдепартамент планує заснувати посаду амбасадора з особливих доручень в арктичному реґіоні. «Президент планує зробити більш значущою позицію координатора з питань Арктики, призначивши амбасадора з особливих доручень в Арктичному реґіоні за умови отримання рекомендацій та згоди Сенату», – йдеться у заяві Держдепартаменту США.

 

Зазначається, що до обов'язків амбасадора увійдуть просування американської політики в реґіоні, комунікація з колегами з арктичних і неарктичних країн, а також з корінними народами, та співпраця із зацікавленими сторонами всередині країни, включно з урядами штатів, місцевою владою тощо.

29.08.2022

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