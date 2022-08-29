187-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:44 Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після шести місяців війни Україну вже не цікавить потенційне рішення НАТО про надання плану дій щодо членства - українців влаштує лише саме членство. Про це Стефанішина сказала в інтерв’ю "Європейській правді". "Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року", - пояснила Стефанішина. З її слів, аналіз відповідності українського сектора безпеки і оборони та інших структур стандартам НАТО засвідчив, що Україна де-факто вже впровадила дуже багато практик Альянсу. Крім того, її військові зараз набувають унікальний досвід бойових дій, якого не мають військові країн-союзників НАТО. "Тобто тільки членство? - Тільки членство", - відповіла Стефанішина.

16:13 Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який убив п’ятьох мирних мешканців у Бучанському районі Київщини. Про це йдеться у повідомленні СБУ. Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців. У СБУ повідомили, що, керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із ЗСУ, жорстоко розстрілювали людей.

15:42 Генеральний штаб ЗСУ заперечив закиди колишнього командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноcа про переслідування через оборону аеропорту "Київ". "Стосовно участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту «Київ»: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року Головнокомандувачем ЗСУ було призначено керівником оборони аеропорту «Київ». З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило. Згодом, у ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт «Київ» було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту «Київ»... Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив Президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим", - йдеться у коментарі Генштабу.

15:02 Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк зробила заяву щодо наступу ЗСУ на Херсонщині.

"Будь-яка військова операція потребує тиші. В умовах гібридної війни така реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ. Новина про наступ на Південному напрямку вона є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів"

14:36 Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який обороняє Україну на південному напрямку, оприлюднив фотографію втечі російських солдатів із одного з поселень. "Ось вона найсильніша армія у світі!!! Тікають з награбованим з одного із сіл на Херсонщині", - прокоментував Марченко.

14:04 Україна очікує від місії МАГАТЕ чіткої заяви про факти порушень Росією ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з премʼєр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон та головою МЗС Анн Лінде брифінгу у Стокгольмі, повідомляє "Укрінформ". "Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушень всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що росія поставила не тільки Україну, а й увесь світ під загрозу ядерного інциденту", – наголосив Кулеба. Коментуючи приїзд місії в Україну, він заявив: "Це був давній запит України до МАГАТЕ про те, щоб отримати доступ до станції. Вони мають багатий досвід перевірок АЕС у всьому світі в найтяжчих умовах, але, без перебільшення, ця місія буде найважчою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії, які веде РФ на місці, а також кричущий спосіб, у який Росія намагається легітимізувати свою присутність на Запорізькій АЕС", – заявив міністр. Голова української дипломатії також закликав вимагати виходу Росії з Запорізької АЕС. "Росія має піти, і МАГАТЕ, як і інші країни світу – ми маємо змусити їх піти. Це єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку на енергостанції", – заапелював Кулеба.

13:40 Державне бюро розслідувань підтвердило інформацію про відкриття кримінального провадження через обставини оборони аеропорту "Київ" узимку. Колишній заступник секретаря РНБО, ексзаступник командувача Сил спецоперацій Сергій Кривонос заявляв раніше про те, що його притягають до відповідальності через захист летовища. "Інформуємо, що бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища. У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю", – поінформували у ДБР. У бюро стверджують, що ДБР "не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні". "В умовах військової агресії рф проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати «зраду» на кшталт «проти генерала порушили справу за захист аеропорту»", – йдеться у повідомленні.

13:14 Збройні Сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, заявила у коментарі Hromadske керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення, що українське військо вибило з позицій загони російської банди "ДНР" ("109-й полк") і російську десантуру.

12:56 У Голій Пристані на Херсонщині вбито не тільки народного депутата-зрадника Олексія Ковальова, а і його супутницю. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в етері національного телемаратону. "Сьогодні вже детально відомо, що його знайдено мертвим у його будівлі у Голій Пристані, він знайдений з вогнепальним пораненням. Жінка, з якою він проживав, була знайдена у непритомному стані з ножовим пораненням горла. Була доставлена у реанімацію, але сьогодні зранку померла", – розповів Хлань.

12:32 Маріонеткові війська "ДНР" (109 полк) відійшли зі своїх позицій на Херсонщині; російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою, повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка", додавши: "HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території".

12:05 Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що температура у приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижчою, ніж норма, а опалювальний сезон почнеться пізніше й закінчиться раніше, ніж звикло.

11:42 Супутникові знімки за 27 серпня свідчать про те, що російські окупанти будують понтонний міст, схований упритул до пошкодженого Антонівського мосту у Херсоні. Про це повідомляють "Схеми". На кадрах видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини ріки.

11:30 "Укрпошта" готує до запуску в продаж новий поштовий випуск – "Пес Патрон". Аркуш включає 8 марок, тираж – 1 млн екземплярів. Кожен, хто його придбає, стане учасником благодійного проєкту: планується зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування та на допомогу притулкам для тварин.

10:18 Збройні Сили України влучили у військову частину в Херсоні, яку зайняли російські окупанти. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

​10:10 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що під його керівництвом делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС. До складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі, Литви, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, а також представники Сербії та Китаю.

10:03 У Голій Пристані вбили колишнього народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Екснардеп, який із перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, був убитий у власному домі в Голій Пристані. За інформацією джерел військового кореспондента Андрія Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення у власному домі, його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.

09:58 Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти колишнього заступника секретаря РНБО, ексзаступника командувача Сил спецоперацій Сергія Кривоноса. Про це Кривонос розповів виданню Цензор.НЕТ. "Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні", – сказав Кривонос. Він заявив, що вважає замовником кримінальної справи Володимира Зеленського.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Нещодавно незалежні російські ЗМІ повідомляли, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки поступ Росії зупинився. Мабуть, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 47 100 (+350) осіб, танків – 1947 (+5) од., бойових броньованих машин – 4269 (+12) од., артилерійських систем – 1060 (+10) од., РСЗВ – 279 (+5) од., засобів ППО – 149 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 203 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од., автомобільної техніки – 3188 (+17) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 101 (+2) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

57,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

24,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

53,1% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,4% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,8% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

10,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:24 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина , зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного , успіху не мав. На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського , безуспішно. На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки. На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат. Обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате. Для завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Володимир Путін видав два укази, спрямовані на те, щоб допомогти особам без громадянства та мешканцям Донбасу й України жити та працювати в Російській Федерації.

• Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Слов'янська.

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на південний схід від Бахмута та на захід і південний захід від Донецька.

• Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

• Російські війська не проводили жодних наступальних операцій у Херсонській та Запорізькій областях.

• Ймовірно, Кремль наказав ЗМІ, тісно пов’язаним із Москвою, критикувати губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за неспроможність стимулювати вербування до добровольчих батальйонів у місті.

• Російська окупаційна влада продовжувала намагатися сприяти інтеграції системи освіти на окупованих територіях в Україні за російськими стандартами.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України, підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має. Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля – Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов. Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат. Двічі з реактивних систем залпового вогню «Смерч» нанесено удар по Миколаєву. Як наслідок – виникла пожежа на території елеватору, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Надвечір по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з «Урагана». Втрат і суттєвих руйнувань нема. Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів з систем залпового вогню «Град» та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборці вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільні особи. На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає. Нашою авіацією нанесено 8 ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ «Ураган», зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 «Калібрів». Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель.

01:12 Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам ЗСУ: 3-й окремій танковій бригаді – почесне найменування “Залізна”, 60-й окремій піхотній бригаді – почесне найменування “Інгулецька”, 61-й окремій піхотній бригаді – почесне найменування “Степова”, 68-й окремій єгерській бригаді – почесне найменування “імені Олекси Довбуша”, 110-й окремій механізованій бригаді – почесне найменування “імені генерал-хорунжого Марка Безручка”, 1129-му зенітному ракетному полку – почесне найменування “Білоцерківський”. Укази підписано “з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України”.

00:39 Президент України Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України.

00:31 Офіс Президента опублікував указ Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами на День Незалежності. Голова держави нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня своїх давніх кумплів по "Кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова. Таку ж відзнаку отримали Андрій Данилко, Олександр Пономарьов, Олег Скрипка, Віталій Козловський, Арсен Мірзоян, Артем Пивоваров, Дмитро Шуров. Орденом "За заслуги" ІІ ступеня отримали волонтери Віталій Дейнега та Сергій Притула. Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня удостоїлися Наталія Могилевська і Злата Огнєвіч. Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали Олег Михайлюта (Фагот) і Андрій Хливнюк. Також Зеленський нагородив медаллю "Захиснику Вітчизни" Чмута Тараса – голову фонду "Повернись живим".