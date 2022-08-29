Шольц закликав прийняти Україну, Молдову та Грузію до ЄУ.

Виступаючи з промовою у Карловому університеті у Празі, він висловився за скасування принципу одностайного ухвалення рішень в ЄУ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до кардинальних реформ Європейської Унії з метою підготувати її до прийняття нових членів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«У ці дні знову постає питання про те, де надалі проходитиме розділова лінія між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією. Країни Західних Балкан, Україна, Республіка Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄУ. Це розширення на користь Європейській Унії», – заявив Шольц, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі у понеділок, 29 серпня.

Бундесканцлер також пообіцяв, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні оборонятися від російської аґресії і вже найближчими тижнями надасть їй сучасні озброєння, включно зі системи ППО, радарами та безпілотниками. При цьому Шольц зазначив, що Німеччині слід взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері протиповітряної оборони й артилерії.

У своїй промові Олаф Шольц також закликав до різкого посилення співпраці європейських держав у сфері оборони, створення повністю дієздатної штаб-квартири ЄУ та запропонував надати Німеччині одну з центральних ролей у справі забезпечення протиповітряної оборони у Північній та Східній Європі.

За словами німецького канцлера, Євроунії для свого розширення необхідно вжити кардинальних кроків, зокрема реформувати Європарламент і систему ухвалення рішень у сфері зовнішньої та податкової політики.

Шольц запропонував залишити в силі чинне нині правило, за яким кожна країна – член ЄУ виділяє для участі в Єврокомісії по одному представнику, але висловився за скасування принципу одностайного ухвалення рішень, причому навіть у тому випадку, якщо це, за його словами, матиме наслідки і для Німеччини.