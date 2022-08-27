Росія заблокувала підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю.

Документ, зокрема, критикував захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії.

Оглядова конференція ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), яка відбувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в п'ятницю, 26 серпня, завершилася без підсумкового комюніке. Його підписання заблокувала Росія. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. У 36-сторінковому документі, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії.

«На мій глибокий жаль, на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – заявив голова конференції аргентинський дипломат Ґуставо Злаувінен (Gustavo Zlauvinen).

Причиною для відмови Росії від підписання документа стали заперечення до тексту змістовної частини документа з боку представника російської делегації, заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігоря Вишневецького. Він заявив, що Росія не схвалює зміст п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, при цьому не вказавши конкретних подробиць претензій, які в нього виникли. Лише понарікав, що інші країни використовують конференцію «для зведення порахунків із Росією» через розв'язану нею війну проти України.

У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «поважну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об'єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їхнього контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.

Представники більшості країн, які брали участь у конференції, висловили згоду з текстом підсумкового документа, але їхні висловлювання не змінили ситуації. З огляду на це захід завершився лише підписанням процедурної частини документа, яка встановлює тільки терміни проведення наступної конференції ДНЯЗ (вона пройде 2026 року) та порядок підготовки до неї. Нагадаємо, що остання оглядова конференція в 2015 році також завершилася без угоди через поважні розбіжності щодо створення на Близькому Сході зони, вільної від зброї масового знищення.

ООН неодноразово зверталася до Москви з проханням надати безперешкодний доступ до ЗАЕС та демілітаризувати зону навколо станції, але Росія відмовлялася. Причинами для продовження окупації станції МЗС РФ називало небажання робити її «вразливішою». При цьому, за даними української сторони, російські війська замінували територію ЗАЕС , а сама станція працює з порушеннями норм безпеки через пошкодження обладнання, що відбулися після обстрілів станції Росією.