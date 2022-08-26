Азербайджанські війська зайняли місто Лачин.

Через нього проходить стратегічна дорога між Вірменією та Нагірним Карабахом

 

 

Азербайджанська армія зайняла місто Лачин, під контроль також взяті села Сус та Забух. 30 років місто перебувало під вірменським контролем. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend з покликом на заяву президент Азербайджану Ільхама Алієва.

 

«Сьогодні, 26 серпня, ми – азербайджанці повернулися до міста Лачина. Азербайджанська армія розмістилася в місті Лачині. Села Забух і Сус взяті під контроль. Вітаю з цим святом усіх мешканців Лачина і азербайджанський народ. Хай живе Лачин! Хай живе Азербайджан!», — написав на своїй сторінці в Twitter.

 

Через Лачин, Сус і Забух проходить стратегічно важливий Лачинський коридор – єдина дорога, яка сполучає Вірменію та Нагірний Карабах. За умовами мирного договору після війни в Карабаху 2020 року коридор узяли під контроль російські військовики. Єреван і Баку домовилися збудувати нову дорогу між Вірменією та Карабахом, до якої й мають передислокуватися росіяни. А Лачин, Сус і Забух мали відійти під контроль Азербайджану.

 

У серпні Баку прозвітував про завершення будівництва своєї ділянки дороги в об'їзд Лачина. Вірменська ділянка траси поки що не готова. Азербайджанська влада звинувачувала Єреван у навмисному затягуванні будівництва.

 

На початку серпня влада самопроголошеної «Нагірно-Карабахської республіки» («НКР») повідомила жителям Лачина, Суса та Забуха про необхідність евакуюватися до 25 серпня, оскільки населені пункти перейдуть під контроль Азербайджану. Вірменські мешканці Лачина перекрили дорогу на знак протесту проти евакуації. Акція припинилася щойно після обіцянки, що уряд «НКР» надасть переселенцям фінансову допомогу.

 

Нагадаємо, що за підсумками війни в Нагірному Карабасі восени 2020 року, Азербайджан здобув контроль приблизно над половиною реґіону, а в частині, що залишилася, були розміщені російські військовики. Вірменія мала вивести звідти свої війська.

26.08.2022

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