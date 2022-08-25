Росія збільшує чисельність своєї армії.

2023 року кількість військовослужбовців у збройних силах РФ становитиме 1 млн 150 тисяч 628 осіб.

 

 

Через пів року після повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін розпорядився збільшити чисельність російських збройних сил. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на портал правової інформації РФ.

 

Таким чином штатну чисельність російської армії буде збільшено на 137 тисяч осіб. Це буде зроблено лише за рахунок нарощення кількості військовослужбовців. Кількість цивільного персоналу в армії залишиться незмінною.

 

Тож 2023 року чисельність ЗС РФ буде доведена до 2 млн 39 тисяч 758 осіб, випливає з президентського указу, оприлюдненого у четвер, 25 серпня. А кількість власне військовослужбовців у збройних силах становитиме 1 млн 150 тисяч 628 осіб.

 

Яким чином буде збільшено кількість військовослужбовців — за рахунок додаткового призову чи за рахунок збільшення числа контрактників — в указі не уточнюється.

 

Дія указу набуває чинності з 1 січня 2023 року.

 

Як зазначають міжнародні військові експерти, російські війська в умовах війни в Україні зазнають відчутного дефіциту живої сили. В останні місяці цей дефіцит поповнюється шляхом найму добровольців, у тому числі в СІЗО та колоніях.

25.08.2022

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