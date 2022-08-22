ФСБ звинуватило українські спецслужби у вбивстві Дар’ї Дуґіної.

За версією російських спецслужб, жінка, яка вчинила атентат втекла до Естонії.

Федеральна служба безпеки РФ повідомила в понеділок, 22 серпня, що розкрила вбивство кремлівської пропагандистки Дарії Дуґіної, доньки ідеолого російського фашизму Олександра Дуґіна. Про це повідомляє інформаційне агентство Interfax з покликом заяву Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації в результаті проведення комплексу невідкладних оперативно-розшукових заходів розкрито вбивство російської журналістки Дугіної Дар'ї, 1992 року народження», – заявили в ЦГЗ ФСБ. За їхніми даними, «злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами».

В заяві стверджується, що встановили навіть особу виконавця, точніше виконавиці. «Виконавцем є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 р.н., яка прибула до Росії 23 липня 2022 року разом із донькою Шабан Софією Михайлівною, 2010 р.н.», – повідомили у ФСБ.

За версією ФСБ, «з метою організації вбивства Дуґіної та отримання інформації про її спосіб життя вони орендували квартиру в Москві у будинку, де мешкала загибла». Російські спецслужбовці стверджують, що за Дугіною стежили на автомобілі Mini Cooper, на якому тричі змінювали номерні знаки на номери Казахстану, України та самопроголошеної «ДНР».

У день вбивства, за версією ФСБ, Вовк та її донька відвідали літературно-музичний фестиваль «Традиция», де Дуґіна була присутня як почесний гість. У ЦГЗ зазначили, що після керованого підриву автомобіля Дуґіної «Вовк разом з донькою виїхала через Псковську область до Естонії».

Тим часом колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що за підривом автомобіля Дар'ї Дугіної може стояти партизанська організація «Національна республіканська армія (НРА) Росії». Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу «Утро февраля».

«Ця акція, як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована НРА. Ми встановили зв'язок з її бійцями за допомогою нашого ресурсу “Роспартизан”, який висвітлює наростаючу хвилю спротиву в РФ», — сказав Пономарьов.

Як вжи писало наше видання, Дар'я Дуґіна загинула 20 серпня після того, як автомобіль, яким вона їхала, вибухнув у Московській області. Знайомі Дуґіних зазначали, що цим автомобілем зазвичай користався її батько.