Макрон вмовив Путіна пропустити експертів МАГАТЕ на ЗАЕС.

Причому делегація МАГАТЕ прибуде на атомну станцію з українського боку через лінію фронту.

Президент Франції Емманюель Макрон після кількамісячної перерви провів із російським колегою Володимиром Путіним телефонні перемовини. Про це повідомило видання Le Monde. Сторони обговорили ситуацію навколо окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

У Єлисейському палаці стверджують, що Путін погодився на те, щоб місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС з боку контрольованої Києвом території. Тож інспекторам доведеться перетнути лінію фронту та проїхати приблизно 65 кілометрів окупованою територією. Досі Кремль наполягав, щоби представники МАГАТЕ добиралися до ЗАЕС з російської території.

Востаннє, згідно з офіційними даними, Путін і Макрон телефонічно розмовляли 28 травня, а до цього – третього травня. У перші кілька тижнів війни Росії в Україні Макрон вів регулярні телефонні перемовини з Путіним, закликаючи того зупинити бойові дії.

Пресслужба Кремля також повідомила про телефонат. У Москві, як завжди, наголосили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Речники російського президента повідомили, що Путін поскаржився Макрону на «систематичні обстріли українськими військовими території Запорізької атомної електростанції», які нібито «створюють небезпеку виникнення масштабної катастрофи». Обидва президенти, зазначено в кремлівському повідомленні, наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, а Путін заявив, що російська сторона готова надати інспекторам аґенції необхідне сприяння.

Дати візиту інспекторів поки що не називають. МАГАТЕ, своєю чергою, в офіційному пресрелізі «привітала останні заяви про те, що Україна і Росія підтримують мету МАГАТЕ щодо відрядження місії» на майданчик Запорізької АЕС. Водночас аґенція наголосила на «надзвичайності» ситуації.