178-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 На Хрещатику розклали "парад" підбитої російської військової техніки. Спалені окупантські машини зібрали перед Днем Незалежності України.

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15:12 Пентагон оцінює, що позиції російських військових сил ослабли, помітно повну відсутність прогресу росіян на полі бою, які несуть втрати і не можуть просуватися вперед, повідомив високопосадовець міноборони США. Стосовно ударів в Криму він сказав, що "не має загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили стали набагато вразливіші. І ми бачимо спроби російських військ захистити свої вразливі місця".

14:57 Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну. "Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми повернулися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи і цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - написала Каллас у twitter.

14:33 Якщо у разі російської атаки на українську АЕС буде витік радіації, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту (згідно з якою у разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт нападом на них усіх), заявив голова парламентського спецкомітету з оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд: «БУДЬ-ЯКЕ навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО», вказавши на попередження українських спецслужб про можливу провокацію на Запорізькій АЕС.

Його заяву підтримав американський конгресмен Адам Кінзінгер: «Дійсно, це навіть не підлягає обговоренню. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5»

13:04 Європейський лоукостер Wizz Air після масової критики відкладає на невизначений термін відновлення рейсів із Москви до Абу-Дабі, аргументуючи своє рішення проблемами "в ланцюжку постачання галузі" і переклавши відповідальність на свою окрему юридичну особу з Абу-Дабі, яка є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.

12:32 Радник Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяви постпреда РФ в Австрії Міхаїла Ульянова з закликом до жорстокої розправи над українцями. "Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "не всі росіяни такі, як Путін" і "потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ – це фашистська вертикаль мільйонів людей", – написав він у Twitter. Раніше Міхаїл Ульянов написав, що у ставленні до українців не може бути жодного жалю.

12:06 У Криму продовжують лунати вибухи: три вибухи було чути у Бахчисараї, в російський мережах почали навіть розганяти стару фейкову знимку про дим над місцевим аеродромом; в селищі Молочне Сакського району чути, як пишуть, активність системи ППО.

12:00 Над Дніпропетровщиною українські сили ППО збили чотири російські ракети "Калібр", повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що для цього застосовано лише чотири ракети комплексу С-300 – стовідсоткова влучність.

11:08 Росія активізувала спроби закрити Польщу для біженців з України, розповів Станіслав Жарин, речник координатора міністра спеціальних служб у вчорашньому числі видання "Nasz Dziennik": "Росіяни намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України надзвичайно дорого для нашої країни, і водночас породжує багато проблем, що робить усю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під наш дах або хто буде жити в безпосередній близькості. З іншого боку ми бачимо їхні намагання переконати українців, що Польща дуже небезпечна для іноземців. Зрозуміло, що польсько-українське зближення зачіпає російські інтереси, і тому Москва намагається розділити обидва народи. Ці спроби можна помітити на політичному та соціальному рівні, а також у наших повсякденних міжособистісних стосунках. Такі дії нині значно виразніші за інші в інформаційній боротьбі проти Польщі. Дезінформація назавжди увійшла в репертуар інструментів, за допомогою яких росіяни хочуть впливати на інші країни".

10:21 На дах штабу Чорноморського флоту у Севастополі впав безпілотник, як пояснив губернатор міста Развозжаев. Безпілотник був збитий «якраз над штабом флоту», через що впав на його дах і спалахнув. Перед цим він заявляв, що безпілотник не збили, бо він "летів дуже низько", і йому вдалося в вдарити в штаб. За відеокадрами польоту апарата, що протягом тривалого часу літав над Севастополем, експерти Defense Express визначили, що це китайський цивільний дрон Mugin-5 PRO, який уже застосовувався для атаки Новошахтинського нафтопереробного заводу, зазначивши, що російська ППО у головній військовій бухті перетвореного на суцільну військову базу Криму вже вдруге "проспала" звичайний китайський дрон.

На заході ж Криму, біля Євпаторії, нині зранку також лунали вибухи – місцева влада знову запевняє, що працювала тутешня система ППО.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в контролі територій вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмуту, але ще не прорвались в місто. Росія не здійснювала жодних серйозних зусиль для просування у запорізькому чи харківському секторах.

На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонській лінії фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських військ, очевидно, напружують логістику та авіабази Росії на півдні.

Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться протягом наступного тижня. Російські війська наразі, виглядає, готові здійснювати лише обмежені локальні наступи, у яких рідко бере участь більше роти військ. Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться організувати надійні, мотивовані війська для наступальних операцій.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 44 900 (+200) осіб, танків – 1907 (+8) од., бойових броньованих машин – 4212 (+17) од., артилерійських систем – 1018 (+2) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засобів ППО – 141 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 197 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од., автомобільної техніки – 3137 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 97 (+3) од., крилатих ракет – 190 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

55,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

52,3% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

33,0% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,1% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

10,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:56 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Із ствольної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне положення. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно вів повітряну розвідку БпЛА. Завдав авіаційних ударів біля Леб’яжого та Залимана. Вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки. Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили. На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дарʼївки намагається вести наступ, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ. Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах ведення бойових дій на зазначеному напрямку. Наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають. На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара і Пречистівки. Противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив. На Запорізькому напрямку ворог задіяв артилерію і танки для обстрілів районів населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки. Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне. Для ведення повітряної розвідки продовжує активно задіювати БпЛА. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях.

08:31 Вночі у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Як повідомив міський голова Іван Федоров, по одній із російських військових баз в районі аеродрому завдали удару. "Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі", – прокоментував Федоров.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ситуація на Запорізькій АЕС 19 серпня залишалася відносно незмінною, незважаючи на заяви Росії про те, що українські сили влаштують на станції провокацію.

• Ймовірно, російська влада готує показові суди над українськими захисниками «Азовсталі» на День Незалежності України з метою подальшого закріплення окупаційного контролю над окупованими територіями України та створення умов для деморалізації українських військ.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на південний захід і південний схід від Ізюма, на схід від Сіверська та на південь і схід від Бахмута.

• Російські війська здійснили численні безуспішні наземні штурми населених пунктів на південному напрямку.

• Росія продовжує формувати регіональні добровольчі підрозділи і, ймовірно, розгорне більшість з них у Херсоні та на півдні України у складі 3-го армійського корпусу.

• Російська окупаційна влада посилює контроль над освітньою інфраструктурою на окупованих територіях, готуючись до наближення навчального року, і, можливо, відправляє українських дітей до Росії в рамках ширшої кампанії репопуляції.

• Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці російських тилових районів. Повідомлення від 18 серпня про українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, незважаючи на те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздутими. Доступні дані з відкритих джерел свідчать про те, що українські сили не здійснювали успішних військових ударів ні на авіабазу Старий Оскол у Бєлгороді, ні на авіабазу Бельбек у Криму 18 серпня. Геолокаційні кадри показують, що пожежа почалася на полі на південь від аеродрому в Старому Осколі (а не на самому аеродромі), а на супутникових знімках видно, як російські сили транспортують боєприпаси та військову техніку до лісу неподалік від поля. Невідомий російський окупаційний чиновник в Запорізької області повторив, що російська протиповітряна оборона поблизу Керченського мосту була активована проти українського безпілотного літального апарату (БПЛА), а не по ракетах. Станом на 19 серпня немає візуальних доказів пошкодження будь-якої авіабази. Геолокаційні кадри не показують вибухів або доказів військових атак поблизу авіабази Бельбек вночі 18-19 серпня, що підтверджує фальсифікацію відео вибуху на авіабазі Бельбек. Поширення російськими джерелами цих неправдивих або перебільшених повідомлення вказує на наростаючу паніку в Росії. Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаюче занепокоєння російської влади та цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними. Російська влада встановила в Севастополі блокпости для обшуку українських автомобілів і виявлення диверсантів. Деякі російські мілітарні блогери зробили драматичні, песимістичні оцінки того, що українські сили використовували удари по Керченському мосту та авіабазі Бельбек, щоб провести розвідку про готовність російської протиповітряної та протиракетної оборони та оцінити нові напади, зокрема можливість великого удару. Український центр стратегічних комунікацій 19 серпня повідомив, що російські війська не контролюють ситуацію в Криму, про що свідчить блокування Керченського мосту та спрацювання повітряної тривоги в Севастополі вперше після початок вторгнення, зазначивши, що українські сили ще не завдали повного удару по Керченському мосту, і що попередні українські удари по мостах демонструють, що вони не є такими безпечними, як росіяни вважали раніше.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом дня намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері, силами до взводу з Олександрівки намагався просунутись в бік Таврийського. Успіху не мав, відступив. Обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів штурмовиком та гелікоптерами по позиціях вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат. Важкою 152-ох мм артилерією продовжував обстрілювати Марганець, а «Градами» гатив по Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків. Нашою авіацією нанесено 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського. Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами спричинено втрати ворога у кількості: 17 рашистів, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк 1», 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами та 2 вдк.

00:42 Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії - Харкова, Миколаєва, всіх міст Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області. "Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається. І обовʼязково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах", - запевнив голова держави.