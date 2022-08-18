176-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:39 Волонтерський фонд Сергія Притули купив для Збройних сил України повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE, яка більше року надаватиме ЗСУ доступ до бази даних супутникових знімків всього свого сузір'я супутників. Роздільна здатність зображень – менш як 1 метр на піксель. Притула повідомив, що послуги придбані за 600 млн грн., які українці зібрали на купівлю безпілотників Bayraktar (які турецький виробник після цього Україні подарував), і що проєкт здійснився завдяки допомозі українсько-американського бізнесмена Максима Полякова.

У рамках угоди ICEYE, що володіє 21 супутником із застосуванням радарів із синтетичною апертурою (SAR), найбільшим у світі угрупованням такого типу, передасть повні можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті, для використання урядом України в реґіоні. Супутником буде керувати ICEYE. Доступ до бази дозволить Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою переглядів ділянок.

На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, супутники радіолокаційного зображення ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив, вони можуть збирати зображення та дані з будь-якої частини Землі кілька разів на день з необхідною надійністю для прийняття важливих рішень.

Кримський міст (знимка ICEYE)

14:37 Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців у лікарні на Львівщині. Про це голова держави повідомив у Facebook. "Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!", - заявив Президент.

13:40 Російське командування погрожує зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Іґорь Кірілов, повідомляє російське пропагандистське агентство РІА Новості. "Може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив генерал-лейтенантів окупантів. Кірілов повідомив, що роботу ЗАЕС буде зупинено "в разі продовження негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною".

11:22 "Укрпошта" випустить марку до Дня Незалежноств - "Вільні, Незламні, Непереможні". Тираж марки складатиме 1 мільйон примірників; деталі оголосять напередодні 24 серпня.

10:54 Уночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "За попередньою інформацією, окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань", – написав Старух у телеграм.

10:38 Ліз Трасс, нинішня очільниця МЗС Великої Британії, з величезним відривом випереджає колишнього міністра фінансів Ріші Сунака у партійних виборах за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра, свідчить опитування Sky News.

За неї віддали свій голос 68% із тих 57%, що вже проголосували; а з тих, що збираються голосувати, за неї 44% проти 29% за Сунака і 26% невизначених. В цілому це має забезпечити їй майже вдвічі більшу підтримку, ніж Сунакові: 66% проти 34%.

Якби Джонсон все ж брав участь у виборах разом із Сунаком та Трасс, то переконливо би їх виграв з 46% голосів, вдвічі випереджаючи і Трасс (24%) і Сунака (23%): 55% рядових консерваторів заявили, що депутати-консерватори не мали рації, змусивши Джонсона піти у відставку, і тільки 40% підтримали це рішення.

10:16 Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по місту, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора ввечері, біля пів десятої, російська ракета (імовірно "Іскандер") влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені.

Нині зранку, приблизно о 04:30, ворог здійснив пуски ще 7 ракет С-300 з Бєлгорода в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі.

У Слобідському районі Харкова одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку, дві людини загинули, 18 поранені.

Близько четвертої ранку ворог завдав ракетного удару і по м. Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будівель пошкоджено. Дві людини загинули, двох поранено.

10:01 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 44 300 (+200) осіб, танків – 1889 (+3) од., бойових броньованих машин – 4179 (+17) од., артилерійських систем – 1010 (+17) од., РСЗВ – 265 (+2) од., засобів ППО – 136 (+0) од., літаків – 234 (+1) од., гелікоптерів – 197 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) од., автомобільної техніки – 3061 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 93 (+0) од., крилатих ракет – 190 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

55,3% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

24,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

51,0% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

32,8% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

23,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

9,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Значні втрати російських основних бойових танків в Україні, мабуть, частково пов’язані з тим, що Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати відповідний динамічний захист броні. При правильному використанні динамічний захист знижує ефективність підлітаючих снарядів ще до того, як вони влучать у танк. Це свідчить про те, що російські сили не виправили культуру неякісного використання динамічного захисту, що проявилося ще в Першій чеченській війні 1994 року.

Цілком імовірно, що багато російських танкових екіпажів не мають достатньої підготовки, щоби обслуговувати динамічний захист, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або взагалі до їхньої відсутності. Ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України.

Під час війни російські командири не змогли забезпечити достатню бойову дисципліну, застосування динамічного захисту є прикладом. Кумулятивний ефект цих провалів, очевидно, є суттєвим чинником низької ефективності російських сил.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України. На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль. Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого. На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького. На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого. Вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве . На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське , успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки. Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове , успіху не мав, відійшов. На Південнобузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України. Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка. Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка. За наявною інформацією, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове керівництво неправдиво заявляє, що останні атаки на російські військові об’єкти в Криму є терористичними атаками, щоби відвернути заклики визнати Росію державою – спонсором тероризму.

• Російські війська здійснили декілька невдалих штурмів поблизу межі Харківської та Донецької областей у тактично складних лісових районах.

• Російські війська продовжували безуспішно атакувати населені пункти на південний схід від Сіверська.

• Російські війська провели кілька штурмів на північний схід і південь від Бахмута і, ймовірно, намагаються покращити тактичні позиції поблизу Горлівки.

• Російські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Донецька та поблизу адміністративної межі Запорізької та Донецької областей.

• Ймовірно, російські війська готуються захищати свої наземні лінії комунікацій у трикутнику Мелітополь–Токмак–Бердянськ шляхом мінування населених пунктів на східній лінії фронту в Запорізькій області.

• Суб'єкти РФ продовжують формувати нові добровольчі загони та рекламувати контрактну службу, стикаючись із проблемами набору.

• Російська окупаційна влада намагається посилити заходи контролю на окупованих територіях в умовах зростання партизанської активності.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони, не має суттєвих змін у кількості, і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався. Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав. Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий. Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатив з «Граду». На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 «Калібрами» та 1 вдк. Тож залишається вірогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу.

00:35 Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні: найважчі бойові дії ведуться на Авдіївському та Бахмутському напрямках і на Харківщині. У Запорізькій області в деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але Зеленський сказав, що "стратегічно це безнадійно для них". "Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", – заявив Президент.