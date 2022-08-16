На пункті пропуску "Краківець-Корчова" відкрилася автобусна ділянка.

Сьогодні, 16 серпня, на Львівщині відкрили оновлений пункт пропуску «Краківець – Корчова» з новим автобусним терміналом та додатковою інфраструктурою для збільшення пропускної спроможності. Відзавтра, 17 серпня, пункт пропуску почне працювати і приймати автобуси.

 

Попри війну та нестачу ресурсів, нам вдалося завершити ці роботи. Усього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один із шляхів зменшення 10-20-кілометрових черг на кордонах, - написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі у вівторок.

 

Через пункт пропуску «Краківець-Корчова» проходить найбільша кількість затверджених регулярних автобусних маршрутів. Відновлення автобусного сполучення дозволить зняти навантаження з інших пунктів пропуску та мінімізує черги для пасажирів, які перетинають кордон. Термінал зможе приймати до 30 автобусів щодня. 

 

Роботи над збільшенням пропускної спроможності безпосередньо пункту «Краківець-Корчова» стартували в червні. Уже  збільшили кількість смуг для вантажівок з 4 до 10, створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

 

Мустафа Найєм анонсував, що до кінця місяця Міністерство інфраструктури працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.

 

 

16.08.2022

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