Салман Рушді поступово приходить до тями після замаху.

Письменника вже відімкнули від апарату ШВЛ, він почав розмовляти й навіть жартувати.

 

 

Відомий британський  письменник Салман Рушді поступово приходить до тями після перенесеного замаху на його життя та важкої операції. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова аґента письменника Ендрю Вайлі (Andrew Wylie). 75-літнього Рушді вже відімкнули від апарату штучної вентиляції легень, він може розмовляти.

 

Однак стан письменника все ще залишається важким. «Розірвано нерви на руці. Внаслідок удару ножем пошкоджено печінку», – розповів Ендрю Вайлі. Він також бідкався, що письменник може втратити травмоване око. Водночас Вайлі зазначив, що Рушді не просто розмовляє, а вже навіть жартує.

 

Нагадаємо, що напад на Салмана Рушді було скоєно в містечку Чаутоква, що в американському штаті Нью-Йорк, у п'ятницю, 12 серпня. Зловмисник підбіг до письменника, коли той готувався розпочати свою лекцію в Інституті Чаутоква, і завдав йому кілька ножових поранень, зокрема в шию.

 

Нападником виявився 24-річний мешканець Нью-Джерсі Хаді Матар. Його батьки імміґрували до США з Лівану. Мотиви Матара, як стверджує поліція, поки що достеменно не відомі. Він мав перепустку на лекцію Рушді і, судячи з попередніх даних, діяв самочинно. Матара заарештували зразу ж на місці злочину. Сам він відмовляється визнати себе винним.

 

Салман Рушді відомий передовсім завдяки своєму скандальному роману «Сатанинські вірші», написаному ще 1988 року. Книга викликала обурення у багатьох мусульман, які побачили в ній образу пророка Мухаммеда. Іранський аятола Хомейні публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до страти. За голову Рушді в Ірані було оголошено багатомільйонну винагороду. Тривалий час письменник був змушений переховуватися, його книгу заборонили в низці країн. Протягом кількох років Рушді перебував під постійною охороною аґентів Скотленд-Ярду. Щойно 2002 року британський уряд отримав від Тегерану негласні гарантії безпеки письменника, й охорону було знято.

14.08.2022

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