Це з’ясувалося в ході розслідування пожеж у багажних відсіках літаків.

Головне управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнє ГРУ) причетне до займання вантажів на облавках вантажних літаків у Європі. Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на результати розслідування, проведеного слідчими прокуратури і паралельно журналістами німецьких медіакомпаній WDR та NDR, а також газети Süddeutsche Zeitung.

Інциденти з пожежами на облавках вантажних літаків траплялися на території європейських країн останніми місяцями. У низці європейських країн вони тривають і до сьогодні.

Як з'ясували журналісти-розслідувачі, європейські служби безпеки, які вивчали інциденти з пожежами авіавантажів в аеропорту Ляйпціґа, Варшави та Бірмінґема, дійшли висновку, що ці інциденти взаємопов'язані і є частиною міжнародної спецоперації, до якої ГРУ залучило близько десяти осіб.

Перший інцидент було зафіксовано 20 липня 2024 року на летовищі Ляйпціґа. Пожежа спалахнула в контейнері німецької компанії доставки посилок DHL. Поліція спершу припустила, що причиною загоряння, ймовірно, стала технічна несправність. Однак через день у Яблонові поблизу Варшави загорівся ще один пакет. А наступного дня посилка спалахнула в логістичному центрі поблизу Бірмінґема.

Окрім іншого, увагу слідчих привернули ще чотири посилки. Дві з них мали бути відправлені з Литви до Польщі, ще дві – з Литви до Великої Британії. Одна з посилок, відправлена ​​до Лондона, спалахнула під час проміжної посадки вантажного літака в Ляйпціґу. Другу посилку, відправлену із Литви до Польщі, слідчим вдалося перехопити. Як йдеться у журналістському розслідуванні, у всіх чотирьох посилках, про які йдеться, було виявлено вибухову речовину на основі магнію.

Слідчі змогли з'ясувати особи низки підозрюваних. До них належали й високопосадовці ГРУ. Так, за даними західних спецслужб, одним із організаторів операції був полковник ГРУ Денис Смольянінов. У грудні 2024 року він потрапив під європейські санкції за те, що вербував через інтернет аґентів для здійснення диверсій на території Європейської Унії.

Слідчі вважають, що до операцій із вибухонебезпечними посилками російські спецслужби залучали так званих «одноразових аґентів» – мешканців європейських країн, які не є кадровими співробітниками ГРУ. Їх вербують через месенджери, пропонуючи за плату виконати безневинні, здавалося б, завдання.