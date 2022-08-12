На письменника Салмана Рушді скоєно замах.

Нападника схоплено, сам Рушді перебуває в шпиталі з пораненням шиї.

У містечку Чаутоква, що в американському штаті Нью-Йорк, в п'ятницю, 12 серпня, було скоєно замах на життя відомого британського письменника індійського походження Салмана Рушді. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Невідомий підбіг до Рушді, коли той готувався розпочати свою лекцію в Інституті Чаутоква, і завдав 75-річному письменникові кілька ножових поранень, зокрема, в шию.

Рушді гелікоптером доправили до місцевої лікарні. «Він живий і отримує всю необхідну допомогу – запевнила губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул (Kathy Hochul).

Нападника одразу ж скрутили присутні й передали його правоохоронцям. Мотив вчинку зловмисника наразі невідомий. «Поліція штату розслідує напад на письменника Салмана Рушді перед виступом у штаті Нью-Йорк», – подається у повідомленні місцевої поліції.

Салман Рушді – лауреат Букерівської премії, літературної премію Коста, командор французького ордену мистецтв та літератури. У 2007 році королева Великої Британії Елізабет II надала Рушді лицарський титул за заслуги перед літературою. У своїх книгах Рушді порушує питання існування ісламу в сучасному світі, самоідентифікації мусульман та еміґрантів.

Рушді відомий передовсім завдяки своєму скандальному роману «Сатанинські вірші», написаному ще 1988 року. Книга викликав обурення у багатьох мусульман, які побачили в ній образу пророка Мухаммеда. Іранський аятола Хомейні публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до страти. За голову Рушді в Ірані було оголошено багатомільйонну винагороду. Довгий час письменник був змушений переховуватися, його книгу заборонили в низці країн. Протягом кількох років Рушді перебував під постійною охороною аґентів Скотленд-Ярду. Щойно 2002 року британський уряд отримав від Тегерану негласні гарантії безпеки письменника, і охорону було знято.