На Сихові у Львові затримали двох людей з вибухівкою.

У Сихівському районі Львова затримали двох людей із вибухівкою. Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах. Офіційних коментарів СБУ поки не оприлюднила. Затримання відбулося ввечері понеділка, 31 березня. Затримали хлопця і дівчину, в них виявили вибухівку. Поліція та працівники Служби безпеки проводять слідчі дії.

Місцеві телеграм-канали оприлюднили фото, як патрульна машина перекрила проїзд, а поліцейські чергують на вулиці.

Нагадаємо, що росіяни вербують українських підлітків для терактів. Вони вчать їх збирати вибухівку, дають інструкції, куди її занести, і підривають дистанційно разом із виконавцями.

Так нещодавно в Івано-Франківську загинув 17-річний підліток, а 15-річний отримав тяжкі каліцтва.

21 березня у Тернополі запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка.



