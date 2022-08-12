Нейромережа виявила багатомільйонні фальшування на виборах до Держдуми РФ 2021 року.

За приблизними підрахунками, на виборчих дільницях могло бути вкинуто до 17 млн голосів.

Група спостерігачів, які провели розслідування на прохання видання Meduza, встановили факт фальшування 1,2 мільйона голосів виборців у 12 реґіонах Росії на виборах до Державної думи 2021 року. Це означає, що за збереження цієї пропорції в інших реґіонах загалом могло бути вкинуто близько 17 мільйонів голосів, ідеться в розслідуванні, оприлюдненому в п'ятницю, 12 серпня. Водночас Meduza зазначає, що оцінка не враховує відмінностей між суб'єктами федерації і є приблизною.

На виборах у вересні 2021 року на дільницях було встановлено відеокамери, до яких, однак, не було вільного доступу. У розпорядженні видання опинилося понад мільйон годин записів із камер, встановлених у приміщеннях понад дев'яти тисяч дільничних та територіальних виборчих комісій у 19-ти реґіонах.

Записи третини з цих ділянок вдалося проаналізувати за допомогою нейромережі. На багатьох із них, за оцінкою мережі, було допущено порушення. Так, за офіційними даними, на цих 3505 дільницях проголосували 3,2 млн осіб. Тимчасом на відео зафіксовано лише трохи більше двох мільйонів виборців.

Розслідувачам вдалося вивчити за допомогою нейромережі відео із Краснодарського краю, Санкт-Петербурга, Татарстану, Кемеровської області, Кабардино-Балкарії, Башкирії, Мордовії, Тиви, Чукотського та Ямало-Ненецького автономних округів, Брянської та Саратовської областей.

Meduza наголошує, що саме ці обрані сумнівним чином депутати Держдуми одностайно проголосували 22 лютого за ратифікацію угоди про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між Росією та самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР». «Документ став одним із формальних (хоча й таких, що суперечать навіть російським законам) обґрунтувань для вторгнення в Україну», – зазначає видання.