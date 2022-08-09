У Франківську відкрилась соціальна пральня.

Безкоштовну пральню для пільгових категорій та внутрішньо переміщених осіб відкрили у Центрі прийому ВПО, що на вул. Степана Бандери, 10 Г. Приміщення колишнього Департаменту освіти спільними зусиллями міста, БФ «Карітас» та греко-католицької церкви вдалося обладнати під ці потреби. Центр працює вже місяць, а пральня – тиждень, повідомляє пресслужба міського голови.

 

 

Ідея із відкриттям пральні не випадкова. Заступниця директора БФ «Карітас Івано-Франківськ» Наталя Козакевич розповідає, що про таку необхідність сказали самі переселенці.

 

Люди, що зверталися до «Карітасу» за різною допомогою, часто винаймають житло, що не облаштоване пральними машинками, або ж проживають у громадських місцях. І в них попрати одяг – це ціла проблема. Тому ми звернулися до міського голови з ідеєю про такий комплексний центр прийому ВПО. Тут ряд послуг: пральня, видача допомоги, психологічна допомога, юридичні послуги, дозвілля для дітей та інше. Міський голова відгукнувся, і ми почали облаштовувати тут, у цьому приміщенні, цей центр, – розповідає Наталія Козакевич.

 

Скористатися пральнею можна з понеділка по п’ятницю з 10 до 17 години. Послуга абсолютно безкоштовна для пільгових категорій та ВПО: особам з інвалідністю першої чи другої групи; самотнім особам похилого віку 60+; багатодітним родинам (з трьома і більше неповнолітніми дітьми); одиноким батькам/опікунам (з неповнолітніми дітьми); вагітним жінкам; матерям з дітьми до 2 років; важкохворим особам.  Для цього треба лише пред’явити документ, що засвідчує пільгову категорію.

 

Крім пральні, у цьому приміщенні вже ремонтується притулок для внутрішньо переміщених людей.

09.08.2022

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