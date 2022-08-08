Ізраїль і джихадисти домовилися про перемир'я.

Воно набуло чинності пізно ввечері в неділю, сьомого серпня.

 

 

Ізраїль та палестинський  радикальний рух «Ісламський джихад» домовилися за посередництва Єгипту про перемир'я в Секторі Ґази. Про це повідомила інформаційна аґенція Reurets із покликом на заяву канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра Яїра Лапіда. Режим припинення вогню набув чинності о 23:30 (за місцевим часом) у неділю, сьомого серпня.

 

Обидві сторони висловили подяку Єгипту. Водночас ізраїльська влада попередила – якщо режим припинення вогню буде порушено, Ізраїль «зберігає за собою право рішуче відреагувати». Прем'єр Ізраїлю Лапід заявив, що мети операції в Секторі Ґази досягнуто, і продовжувати її сенсу немає.

 

Напередодні «Ісламський джихад» розширив радіус дій своїх ракетних обстрілів ізраїльської території, вразивши західні околиці Єрусалима. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відповіла авіаційними та ракетними ударами по об’єктах бойовиків-джихадистів на території Ґази.

 

Бойовики угруповання «Ісламський джихад» заявили ввечері в неділю, що вони погодилися на перемир'я, досягнуте за посередництва Єгипту, щоби покласти край триденному конфлікту з Ізраїлем, внаслідок якого загинуло понад 40 людей.

 

«Було погоджено формулювання єгипетської угоди про перемир'я, яке містить зобов'язання Єгипту працювати над звільненням двох ув'язнених, Бассема аль-Сааді та Халіля Аавдеха», – йдеться у заяві представника «Ісламського джихаду» Мохаммада аль-Хінді. Сааді, високопоставлений член політичного крила «Ісламського джихаду», нещодавно був заарештований на Західному березі річки Йордан. Аавдех, який є бойовиком угруповання, також перебуває в ув'язненні в Ізраїлі.

 

Нинішнє загострення у Секторі Ґази – найповажніше з травня 2021 року. Тоді взаємні обстріли тривали протягом 11 днів.

08.08.2022

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