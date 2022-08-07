Ізраїль ліквідував багатьох керівників «Ісламського джихаду».

У відповідь ісламістські бойовики обстрілюють ракетами ізраїльську територію.

В Ізраїлі третій день поспіль тривають ракетні обстріли з боку Сектора Ґази. Ракети вже почали досягати навіть західних околиць Єрусалиму. Ізраїльська армія відповідає авіаційними та ракетними ударами по об’єктах бойовиків із терористичної організації «Ісламський джихад».

Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова начальника оперативного управління ізраїльської армії генерал-майора Одеда Басіока, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала успішного удару по об'єктах керівництва «Ісламського джихаду» в Секторі Ґази і ліквідувала кількох членів вищого військового керівництва угруповання. «Високопоставлене керівництво військового крила "Ісламського джихаду" в Ґазі нейтралізоване», – заявив Басіок.

Напередодні Ізраїль повідомив про ліквідацію одного з командирів «Ісламського джихаду» Халеда Мансура. Він вважався другим за значимістю командувачем угруповання. Мансур відповідав за діяльність угруповання у південній частині Сектору Ґази. Ще раніше був убитий Тайсір аль-Джабарі, який відповідав за північ Сектора. Разом із Мансуром загинули його заступник Зіяд Мадалаль та бригадний командир Хаттаб Амассі. Загалом ліквідовано близько півтора десятка керівників угруповання.

Палестино-ізраїльський конфлікт набув чергового загострення першого серпня після того, як ізраїльські військовики заарештували лідера «Ісламського джихаду» на Західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції «Світанок» і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Ґази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

У відповідь на військову операцію по території Ізраїлю зі Сектора Ґази було випущено кілька сотень ракет. Ізраїль натомість інтенсифікував авіаційні та ракетні обстріли об’єктів бойовиків. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц підписав наказ про призов 25 тисяч резервістів для «оперативних цілей».