164-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:07 МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів. Формальна причина: ці паспорти вчасно не повернули на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства. Цю інформацію підтвердила пресова служба МЗС у коментарі "Українській правді". "За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані. Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві. На Михайлівській площі нагадали, що дипломатичні паспорти видаються народним депутатам лише для здійснення офіційних відряджень; після повернення з відрядження у 10-денний термін паспорти належить повернути до МЗС на зберігання. Ці документи не можуть використовуватися для приватних поїздок.

18:39 Європейський Союз засудив дії Росії військової довкола Запорізької атомної електростанції. "Це істотне й безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах, а також черговий приклад ігнорування Росією міжнародних норм", - наголосив високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

18:15 Вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині. На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки. На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов. На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки. Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка. На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території. Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

17:44 Папа Франціск вдруге прийняв у Апостольському палаці у Ватикані надзвичайного і повноважного посла України при Святому Престолі Андрія Юраша. Як передав посол, Папа сказав: «Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України». Андрій Юраш відповів, що Україна багато років, а особливо від початку війни, чекає на Папу і буде рада привітати його перед поїздкою до Казахстану!

16:51 Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних Сил України в Слов'янську, Краматорську та Покровському районі Донецької області. Зловмисники інформували агресора про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів регіону, а також про масштаб руйнувань житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за розташуванням і переміщенням українських військ. Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджувальними матеріалами фото- та відеофіксації.

15:11 Російські пропагандистські медії повідомляють про замах на заступника начальника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру. На місці атентату виявили гільзи від пістолета.

12:27 У центрі Бердянська пролунав вибух біля захопленого Росією міського відділу поліції. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

11:50 Окупаційна адміністрація на Херсонщині готується до політичної акції "референдум" і вирішила залучити на роботу спеціалістів із Росії через відмову місцевих мешканців працювати. Потенційних учасників акції підкуповують. "За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів. Натомість вимагають персональні дані. Так звані “виплати” приносять людям, які раніше отримували пенсію Укрпоштою. На Херсонщині окупанти рекламують вступ до захоплених вишів. Обіцяють безкоштовне навчання. Також дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму", – повідомила Херсонська ОДА.

11:18 Росіяни вночі обстріляли Костянтинівку. Знищено під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир сімох людей, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко.

10:33 "Енергоатом" повідомив про те, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки після російських обстрілів у п'ятницю ввечері. "У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключено один із трьох працюючих енергоблоків. Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", – поінформував "Енергоатом". Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

10:02 Вночі росіяни обстріляли Нікополь із систем "Град". Унаслідок обстрілу трьох людей поранено. Пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, 40 приватних будинків, дитсадок, будинок дитячої творчості.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські війська майже напевно накопичуються на півдні або в очікуванні контрнаступу України, або в рамках підготовки до можливого нападу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, буксованої артилерії та іншого озброєння продовжують відходити з реґіону Донбасу та прямують на південний захід. Техніка переміщується, повідомляється, також і з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму. В Криму розгорнуто батальйонні тактичні групи (БТГ), що налічують від 800 до 1000 військовослужбовців, їх майже напевно буде використано для підтримки російських військ у Херсонській області. 2 серпня 2022 року в Криму було розгорнуто нову БТГ, інші БТГ перекидаються також зі Східного угруповання військ. Цілком імовірно, що найближчими днями вони будуть спрямовані до Херсонської області.

• Українські сили все частіше завдають ударів по мостах, складах боєприпасів та залізничних коліях у південних реґіонах України, зокрема по стратегічно важливій залізничній гілці, що зв'язує Херсон із окупованим Росією Кримом, майже напевно використовуючи поєднання ефектів блокування, пошкодження, ослаблення, перешкоджання, знищення та руйнування, щоб спробувати вплинути на здатність Росії логістично поповнювати запаси.

• Війна Росії проти України от-от увійде в нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на 350-кілометрову лінію фронту, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно до річки Дніпро.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 900 (+250) осіб, танків – 1802 (+10) од., бойових броньованих машин – 4051 (+19) од., артилерійських систем – 955 (+5) од., РСЗВ – 260 (+0) од., засобів ППО – 127 (+4) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2) од., автомобільної техніки – 2970 (+6) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 85 (+2) од., крилатих ракет – 182 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

52,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

23,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

49,5% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

31,0% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

9,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:59 Президент України Володимир Зеленський вимагає у міжнародної спільноти відреаґувати на обстріли росіянами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. "Окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатом» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", – заявив Зеленський у зверненні.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області. На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості. На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля. На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового. Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Мар’їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського. На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони. Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького. Розвідувальні дії ворожих БпЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці підтвердили, що російські сили використовують в Україні надані Іраном безпілотники.

• Російські війська безуспішно штурмували населені пункти на південь від Бахмута.

• Російські та українські сили обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках, що свідчить про те, російські сили навряд чи можуть повністю контролювати Піски, незважаючи на заяви Росії.

• Російські сили провели кілька обмежених наземних штурмів на північ, північний захід та південний захід від Донецька.

• Російські та українські сили звинуватили одна одну в обстрілах у районі Запорізької АЕС в Енергодарі, але ISW не може самостійно визначити, яка зі сторін несе відповідальність за цей інцидент. Російські сили неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території комплексу, для обстрілу цілей за річкою Дніпро.

• Російські сили вдалися до невдалої спроби наступу на Лозову в Херсонській області – ймовірно, націлившись на український плацдарм через річку Інгулець.

• Суб'єкти Російської Федерації формують нові добровольчі батальйони в Омській та Самарській областях.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, прискорює роботу з паспортизації та переходу на рубль, а також збір даних про цивільне населення на окупованих територіях у рамках підготовки до майбутнього псевдореферендуму про приєднання окупованої української території до Росії.

• Кремль продовжує замінювати українських колабораціоністів у російських окупаційних адміністраціях російськими чиновниками, ймовірно, в рамках підготовки до офіційного російського управління анексованими територіями.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в операційній зоні південнобузького напряму складна, але сили оборони контролюють її розвиток. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Але на деяких напрямках здійснює ротацію живої сили та перерозподіл техніки. Протягом ночі ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Намагаючись уразити наші позиції, атакував північний напрямок Херсонщини. Без втрат. Серед ночі з систем залпового вогню “Смерч” по Миколаєву та передмістю двічі з інтервалом понад дві години випущено реактивні снаряди з касетами. Внаслідок влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовано. Людських втрат немає. Вранці ворог випробовував Миколаїв важкою артилерією 203-го калібру, а по обіді знов повторив удар із восьми ракет РСЗВ “Смерч”. Пожежі, що виникли наслідок удару РСЗВ ліквідовані. Уламками та вогнем пошкоджено шість приватних будинків. Загинув один, поранено двадцять одного цивільного, із них одну дитину. По Нікополю ворог двічі поцілив з «Градів», використавши 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищено автобус та кілька автівок. У Виводовому пошкоджено школу. Постраждалих нема. Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорним пунктам і складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконано низку вогневих задач. Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці «Мста-С» та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Також, уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Остаточні втрати ворога уточнюються. В Чорному морі лишилось бойових кораблів та катерів, що маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укривається в пунктах базування. На бойовому чергуванні надводні і підводні носії крилатих ракет типу "Калібр", а також вдк.

00:23 Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук іде з посади після скандального звіту організації про українську армію. "Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться", – пояснила Покальчук.