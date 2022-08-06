Ердоґан зустрівся з Путіним в Сочі.

Тема «Байрактарів» на перемовинах не піднімалася.

 

 

У Сочі відбулися перемовини президента Росії Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоґаном. Як повідомило видання The New York Times, однією з головних тем розмов був експорт українського зерна, який вдалося розблокувати за активної участі Туреччини.

 

Ердоґан прилетів до Сочі разом із міністрами закордонних справ та оборони, а також начальником національної розвідки Туреччини. Переговори проходили у закритому режимі у сочинському санаторії «Русь». Перший етап – віч-на-віч, потім з делегаціями.

 

Як повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, перемовини лідерів двох країн тривали трохи більше чотирьох годин. Він зазначив, що на зустрічі не обговорювалося питання можливого виробництва в Росії чи закупівлю у Туреччини безпілотників «Байрактар», які є на озброєнні України. За підсумками зустрічі сторони ухвалили спільну заяву.

 

У спільному комюніке сторони наголосили на важливості експорту українського зерна через Чорне море, на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод. Ердоґан і Путін домовилися нарощувати обсяг торгівлі між країнами, а також взаємодіяти в транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.

 

Пресконференцію за підсумками саміту ні Путін, ні Ердоґан не проводили. Замість них перед журналістами виступив віцепрем’єр Росії Олександр Новак. Він, зокрема, сказав, що президенти домовилися про часткову оплату в рублях постачання російського газу до Туреччини.

 

«Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина постачань вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, зокрема для розвитку наших грошово-фінансових відносин», — сказав Новак.

 

Нагадаємо, що попередня зустріч Путіна та Ердоґана відбулася у Тегерані 19 липня.

06.08.2022

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