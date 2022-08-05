80-й десандто-штурмовій бригаді хочуть присвоїти ім'я Романа Шухевича.

У бійців Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виникла ідея щодо присвоєння цьому військовому формуванню імені генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. "Ми підготували відповідне звернення на командування та збираємо підписи між боями серед бійців бригади. Така наша ініціатива має чітке підгрунтя", - повідомив один з ініціаторів Ігор Фльорко і пояснив:

 

Роман Шухевич - це єдиний військовий діяч такого рівня в українській історії, який є уродженцем міста Львова. Бригада є львівською. Ворог той самий. Звитяги нашої бригади (починаючи з 2014 року) є достатніми, щоб вона могла претендувати на таку честь носити ім'я одного із найуспішніших українських полководців, який був особистим ворогом сталіна і наводив жах на всі підрозділи НКВС на українських теренах.

Впевнені, що командування 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, яке мабуть вже знає про нашу ініціативу, та Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України підуть на зустріч і скоро ми будем мати за честь захищати Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ім. генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

 

 

05.08.2022

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