Інформація про замінування вокзалу і ЦУМу у Тернополі не підтвердилася.

Сигнал про замінування у Тернополі будівель залізничного вокзалу та центрального універмагу не підтвердився, – повідомив голова обласної адміністрації Володимир Труш.

 

"Відповідні структури перевірили будівлі, щодо яких надійшло повідомлення про замінування, і загроз не виявили. Громадяни можуть повертатися на робочі місця", – написав він.

 

У зв'язку з повідомленням про замінування з приміщень залізничного вокзалу та центрального універмагу у Тернополі проводилася евакуація людей. По периметру будівлі центрального універмагу правоохоронці натягнули стрічку, за яку нікого не пускали. На місце події також прибула карета швидкої допомоги.

 

 

"Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом", – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

 

Інформація по замінування вокзалів та інших інфраструктурних об'єктів надійшла також у Рівному та Вінниці.

04.08.2022

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