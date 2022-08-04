Інформація про замінування вокзалу і ЦУМу у Тернополі не підтвердилася.

Сигнал про замінування у Тернополі будівель залізничного вокзалу та центрального універмагу не підтвердився, – повідомив голова обласної адміністрації Володимир Труш.

"Відповідні структури перевірили будівлі, щодо яких надійшло повідомлення про замінування, і загроз не виявили. Громадяни можуть повертатися на робочі місця", – написав він.

У зв'язку з повідомленням про замінування з приміщень залізничного вокзалу та центрального універмагу у Тернополі проводилася евакуація людей. По периметру будівлі центрального універмагу правоохоронці натягнули стрічку, за яку нікого не пускали. На місце події також прибула карета швидкої допомоги.

"Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом", – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Інформація по замінування вокзалів та інших інфраструктурних об'єктів надійшла також у Рівному та Вінниці.