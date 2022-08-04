У Берліні вибухнув складі з амуніцією.

На місці інциденту вирує пожежа, рух потягів у західному напрямку призупинено.

У районі Ґруневальд на заході Берліна у четвер, 4 серпня, стався вибух на складі, де серед іншого зберігається військова амуніція. Почалася сильна пожежа. Через подальші вибухи і уламки, що розлітаються, пожежні команди не зразу змогли не приступили до гасіння полум'я. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Вогнем охоплена площа півтора гектара.

За словами представника поліції, причина вибуху з'ясовується. Скоріш за все, на склад поширилася лісова пожежа, яка стала наслідком того, що минулими днями в Берліні панувала спекотна та посушлива погода.

За словами речника пожежної служби Ямеса Кляйна (James Klein), на складі зберігається до 50 тонн боєприпасів та феєрверців. «Є різні класи зберігання. Справді великі боєприпаси зберігаються в охолоджуваних сталевих контейнерах у суворих умовах безпеки. Там багато всього від петард до бойових боєприпасів», – процитувала його слова газета Bild.

На місці працюють понад 100 співробітників пожежної служби та поліції, до об'єкту прибули поліцейські водомети та гелікоптер. Запрошено допомогу інших служб та спецпідрозділів Бундесверу.

Наразі інформації про поранених та загиблих не надходило. За даними екстрених служб, житловим будинкам нічого не загрожує. Найближчі житлові будинки розташовані не менш як за два кілометри від місця інциденту.

Рух реґіональних потягів у західному напрямку припинено. Поки що невідомо, якою мірою постраждав залізничний рух далекого прямування. Ділянка автобана 115 перекрита в обох напрямках.

Влада закликала мешканців німецької столиці по можливості уникати появи в районі пожежі, а також не відвідувати лісу Ґруневальд. Попередження поширюються, зокрема, через мобільні програми. Мешканцям прилеглих районів рекомендували тримати вікна та двері зачиненими, а також не вмикати кондиціонери.