У Нагірному Карабасі відновилися бойові дії.

Війська Азербайджану провели операцію «Відплата», захопивши кількох панівних висот у реґіоні.

Через два роки після чергової війни між Вірменією й Азербайджаном за Нагірний Карабах у зоні конфлікту знову спалахнули бойові дії. Міністерство оборони Азербайджану в середу, третього серпня, оголосило про захоплення в Карабасі кількох панівних висот під час спеціальної військової операції під назвою «Відплата». Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend з покликом на заяву МО.

«Незаконні вірменські збройні формування зробили спробу захопити висоту Гирхгиз, розташовану на гірському хребті, що охоплює територію Кяльбаджарського та Лачинського районів, та створити там нові бойові позиції. Внаслідок операції у відповідь "Відплата", проведеної підрозділами азербайджанської армії, були взяті під контроль висоти Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказу і низка інших важливих висот. На цей момент азербайджанськими підрозділами проводяться інженерні роботи зі створення нових позицій та прокладання шляхів забезпечення», – йдеться в заяві.

Баку звинуватив Єреван у порушенні положень тристоронньої угоди про припинення вогню у зоні нагірно-карабахського конфлікту. «Всю відповідальність за інцидент, що стався на території Азербайджану, несе військово-політичне керівництво Вірменії, яке досі не забезпечило виведення незаконних вірменських збройних формувань з території сусідньої держави», – заявило Міністерство закордонних справ Азербайджану.

МЗС Вірменії, своєю чергою, звинуватило Азербайджан у порушенні тристоронньої угоди. У заяві вірменського зовнішньополітичного відомства наголошується, що «незважаючи на кроки, які робляться вірменською стороною щодо досягнення стабільності та миру в реґіоні, Азербайджан продовжує заздалегідь сплановану політику залякування населення Нагірного Карабаху, його етнічної чистки та "повзучої окупації" Нагірного Карабаху».

Активні бойові в Нагірному Карабасі формально завершилися восени 2020 року. Проте з кінця липня ситуація у реґіоні загострилася. Перестрілки між азербайджанською армією та вірменськими силами призвели до жертв серед військовиків. Глава невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїк Арутюнян третього серпня підписав указ про часткову військову мобілізацію, повідомляється на його сайті.

Міноборони РФ, своєю чергою, заявило, що збройні сили Азербайджану порушили режим припинення вогню і що «командування російського миротворчого контингенту спільно з представниками азербайджанської та вірменської сторін вживає заходів щодо стабілізації ситуації».

Тим часом керівництво Європейської Унії закликало сторони конфлікту в Нагірному Карабасі негайно припинити бойові дії та відновити переговори. «Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватися режиму припинення вогню і повернутися за стіл перемовин з метою знайти на їхній основі шляхи врегулювання ситуації», – йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄУ Петера Стано (Peter Stano).