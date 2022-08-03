У Франківську в опалювальний сезон призупинятимуть роботу котелень на денний період.

 

Івано-Франківськ готується до найважчого опалювального сезону з часів Незалежності. Першочергове завдання – скоротити споживання природного газу на 10%. Про таке завдання від уряду на оперативній нараді повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда.

 

У мене велике прохання до мешканців, балансоутримувачів усіх споруд, які отримують теплоносій, – максимально ущільнити будинки, утеплити двері, вікна, дахи, щоб у нас вітри не гуляли по будинках. Офіційно нам доведено – зменшити споживання газу по всіх котельнях на 10%… Температура, яка буде у будинках, – 18 градусів, – сказав Гайда.

 

Зазвичай Івано-Франківськ споживав приблизно 35,8 млн куб м газу за опалювальний сезон, відтак цієї зими цей обсяг зменшать принаймні на 3,5 млн куб м. Для економії планують призупиняти котельні на денний період.

 

ДМП «Теплокомуненерго» станом на сьогодні завершило підготовку до опалювального сезону на 65%.

 

Випробувано уже 100% теплових мереж підприємства. Було виявлено 123 пориви теплових мереж, на даний час уже ліквідовано 77 поривів, крім того, поміняно більше як пів кілометра мереж, – зазначив директор «Теплокомуненерго» Володимир Фалдина.

 

Опалюваний сезон у місті планують розпочати традиційно у середині жовтня, але все буде залежати від середньодобової температури.

03.08.2022

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