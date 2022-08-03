Онлайн-вибори британського прем’єра відкладено через ризик кібератак.

Соціологія прогнозує перемогу міністерці закордонних справ Ліз Трасс

 

 

Онлайн-голосування членів Консервативної партії Великої Британії щодо вибору наступного лідера торі та відповідно прем'єр-міністра було відкладено після того, як британська спецслужба – Національний центр кібербезпеки, який є частиною Центру урядового зв'язку (Government Communications Headquarters – GCHQ) – попередила про ризик кібератаки. Про це повідомила газета The Telegraph. За даними британських спецслужбовців, гакери можуть підмінити бюлетені для голосування.

 

У спецслужбі не уточнили, йдеться про гакерів, контрольованих Москвою, Іраном чи Пекіном. У статті в The Telegraph зазначається, що конкретних загроз з боку ворожих держав поки що не було виявлено, а рекомендація мала загальніший характер і стосувалася процесу голосування та його вразливостей. «Як і слід було очікувати від національного органу кібербезпеки Великої Британії, ми надали Консервативній партії поради щодо міркувань безпеки під час онлайн-голосування лідерів», – зазначив у коментарі для видання представник спецслужби.

 

Через ці побоювання Консервативна партія була змушена відмовитися від планів дозволити своїм членам змінювати свої електоральні пріоритети на пізніших етапах кампанії.

 

Нагадаємо, що з понад десятка претендентів на посаду лідера торі наразі залишилося тільки двоє: колишній міністр фінансів Ріші Сунак та чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Згідно зі свіжою соціологією, пані Трасс має вищі шанси стати наступницею Бориса Джонсона. Останнє опитування думки членів партії, проведене центром YouGov, дає міністерці підтримку 60 відсотків однопартійців, тоді як ексміністра підтримують лише 26 відсотків.

 

Остаточне рішення щодо того, хто стане наступним прем'єр-міністром, буде оголошене п’ятого вересня. Йому передуватимуть кілька тижнів онлайн-голосувань.

03.08.2022

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