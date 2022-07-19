Опозиція не змогла винести вотум недовіри уряду Джонсона.

Тимчасом колишній міністр фінансів Ріші Сунак вибився у лідери в прем’єрських перегонах.

 

 

Британська опозиція ініціювала винесення вотуму недовіри урядові Борису Джонсону попри те, що він і так оголосив свою швидку демісію. Під час голосування у понеділок, 18 липня, за збереження довіри до чинного кабінету міністрів проголосували 349 депутатів, проти – 238. Про це повідомила газета Financial Times.

 

У разі, якби опозиції на чолі з лідером лейбористів Кіром Стармером (Keir Starmer) вдалося домогтися вотуму недовіри уряду, виникла б необхідність проведення в країні дострокових парламентських виборів. Через падіння популярності Консервативної партії, викликаної скандалами навколо Джонсона, цього не хотіли навіть ті її члени, які проголосували у червні за вотум недовіри прем’єрові.

 

Голосування щодо вотуму недовіри Борис Джонсон вміло використав на захист своїх дій як прем’єра Великої Британії, стверджуючи, що він «правильно реагував важливі виклики» й очолював «один із найдинамічніших урядів сучасності». Прем’єр-міністр заявив, що зумів реалізувати Brexit, запровадив успішну програму вакцинації проти COVID-19, боровся зі зміною клімату, «успішно керував економікою», активно займався військовою допомогою Україні в протистоянні російському аґресорові.

 

Нагадаємо, що на тлі низки політичних скандалів Борис Джонсон повідомив сьомого липня, що йде з посади голови правлячої Консервативної партії. Водночас він заявив, що продовжуватиме виконувати обов'язки голови уряду до виборів нового лідера консерваторів, які відбудуться у жовтні.

 

За підсумками третього раунду голосування депутатів-консерваторів, яке відбулося 18 липня, у списку претендентів на посаду лідера партії залишилися чотири кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак (Rishi Sunak), заступниця міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт (Penny Mordaunt), міністерка закордонних справ Ліз Трасс (Liz Truss) і колишня заступниця міністра у справах жінок та рівноправності Кемі Баденок (Kemi Badenoch).

 

До 21 липня у списку мають залишитися лише двоє претендентів, з яких і буде обрано наступника Джонсона, проте не депутатами-консерваторами з Палати громад, а всіма членами Консервативної партії. Лідер консерваторів через те, що вони є правлячою партією Об’єднаного Королівства, автоматично обійме посаду голови уряду. Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомим п’ятого вересня.

 

Наразі найвищий рейтинг серед однопартійців утримує Сунак, на другій позиції – Мордонт, Трасс – на третій.

19.07.2022

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