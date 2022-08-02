Ракетний удар по Львівщині. Вибухи в Червоноградському районі.

Сьогодні, 2 серпня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 17:14, на Львівщині кілька хвилин після 18-ї пролунали вибухи.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 18:55 повідомив:

«Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом», — йдеться в повідомленні.

О 20:03 про ракетний удар повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України:

«2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил. На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс.»

Пізніше (20:45) уточнення надійшло від Максима Козицького:

«Ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях. Під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Загалом ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.»

Повітряна тривога на Львівщині тривала трохи більше години часу, відбій оголосили о 18.33.