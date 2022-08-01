«Краковець» відкрили для пропуску легкових автомобілів.

Із понеділка, 1 серпня, на українсько-польському кордоні для проїзду легкових автомобілів відкрили пункт пропуску «Краковець – Корчова». З 18 липня і по сьогодні пункт пропуску був закритий для автівок через облаштування захисного павільйону.

 

 

«Сьогодні, з 08:00, через пункт пропуску "Краковець", що на Львівщині, відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі. Для перетину кордону легковими авто тут встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами», – повідомили у Держприкордонслужбі.

 

Про початок пропуску пасажирських автобусів повідомлять додатково, адже облаштування терміналу ще триває. Наразі у Краковці облаштували навіс над павільйонами паспортного та митного контролю, а також стоянку для пасажирських автобусів та відповідне приміщення зі сканером для проходження митного та паспортного контролю пасажирів.


 

01.08.2022

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