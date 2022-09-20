Черга з вантажівок на польському кордоні зменшилася у 7 разів.

 

Після розблокування пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні України та Польщі черга з вантажівок скоротилась майже всемеро. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Зокрема, кількість транспортних засобів, що простоюють у черзі на виїзд з України, зменшилась із 2200 до 321 за минулу добу. Черга на пункті пропуску скоротилася з 42 до 6 кілометрів.

 

«Наразі для виїзду з країни водіям потрібно 1–2 доби. На початку місяця їм доводилось чекати до 7–10 діб», – додав Мустафа Найєм. 

 

За його словами, суттєве скорочення спостерігається протягом останніх двох діб. За зміну через пункт пропуску виїжджає до 600 транспортних засобів.

 

 

Нагадаємо, 5 вересня група польських водіїв заблокувала пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин» на кордоні з Україною. Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування «транспортного безвізу». Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де «щодня перевіряли все менше і менше автівок».

 

Після цього українські та польські прикордонні й митні служби досягли домовленості про відкриття пункту пропуску «Устилуг – Зосин» для виїзду порожніх транспортних засобів. З 9 вересня режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах уже почав діяти.

20.09.2022

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