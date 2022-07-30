Ілон Маск подав зустрічний позов проти Twitter.

Суть позову поки що тримають у таємниці.

Найбагатша людина світу, бізнесмен Ілон Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Адвокати Маска поки що відмовляються розголошувати подробиці позову. При цьому за правилами суду цю інформацію можуть зробити публічною через деякий час. Наразі відомо лише те, що позов розписаний на 164-х сторінках

Зустрічний позов був поданий щойно через кілька годин після того, як суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска в Канцелярському суді Делавера. У позові компанія вимагає зобов'язати бізнесмена виконати свої зобов’язання з її придбання.

Нагадаємо, що восьмого липня Ілон Маск оголосив про відмову від придбання Twitter, заявивши, що компанія не надала йому правдивих даних для оцінки кількості ботів, а це було важливо для розуміння рекламної аудиторії. У Twitter визнали відмову надуманою і зажадали суд зобов'язати Маска завершити оборудку. Згідно з угодою, укладеною в квітні, Маск планував купити Twitter за 44 мільярди доларів.