Маск передумав купувати Twitter.

Соцмережа подає до суду на найбагатшу людину світу.

Найбагатша людина світу Ілон Маск заявив у п’ятницю, восьмого липня, що розриває угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Угода оцінювалася в 44 мільярди доларів. Компанія Twitter, своєю чергою, збирається подати на Маска до суду, щоб домогтися виконання угоди. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У листі, який адвокат Маска надіслав головному юридичному директору Twitter, копію якого оприлюднила Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), йдеться, що компанія «суттєво порушила численні положення угоди про злиття». Серед іншого наголошується, що «в Маска є підстави вважати, що справжня кількість фейкових і спамерських екаунтів у Twitter значно вища, ніж зазначені соцмережею "менше п'яти відсотків"». Невдоволення мільярдера також викликали недавні звільнення в компанії та призупинення найму персоналу.

На тлі цих новин акції Twitter впали приблизно на шість відсотків під час торгів після офіційного закриття біржової сесії. Водночас акції компанії Маска Tesla зросли в ціні приблизно на чотири відсотки.

Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор (Bret Taylor) заявив, що компанія, як і раніше, має намір реалізувати оборудку. «Рада директорів Twitter планує закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені з паном Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що здобудемо перемогу в суді в Делавері», – написав Тейлор у Twitter.

Нагадаємо, що Маск оголосив про намір придбати Twitter у квітні цього року. Рада директорів компанії, яка володіє соцмережею, спочатку чинила опір цьому, але потім схвалила придбання. У травні бізнесмен заявив, що операцію «тимчасово поставлено на паузу» в зв'язку з підрахунками кількості фейкових та спамерських екаунтів у соцмережі.