У єврозоні прискорилося зростання економіки у другому кварталі.

Свіжі дані Євростату спростували песимістичні прогнози.

 

 

Економічне зростання в єврозоні в другому кварталі виявилося вищим, ніж очікувалося: економіка зросла на 0,7% порівняно з попереднім кварталом. Водночас там стрімко зростає інфляція. Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомило міжнародне французьке радіо RFI з покликом на статистичну аґенцію Євростат.

 

 

З найбільших країн єврозони найкращі показники зростання продемонстрували Іспанія (+1,1%), Італія (+1%), та Франція (+0,5%). А от у найбільшій господарці Європейської Унії – Німеччині – зафіксовано стагнацію, тобто нульове зростання у другому кварталі після +0,8% у перші три місяці цього року.

 

На тлі війни Росії проти України, яка підштовхує зростанню цін у 19 країнах, об'єднаних єдиною валютою євро, їхня економіка в цілому поки що залишається на траєкторії зростання. Після збільшення ВВП єврозони на 0,5% у першому кварталі року економісти очікували на помітне уповільнення. Опубліковані у п'ятницю, 29 липня, дані Євростату спростували песимістичні прогнози.

 

 

«Гарні новини! У другому кварталі економіка єврозони перевершила наші очікування. Зокрема Італія та Іспанія досягли успіху», — написав єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні (Paolo Gentiloni) у своєму Twitter. Однак він зразу ж попередив, що друге півріччя може виявитися важчим.

 

«Невизначеність у наступних кварталах залишається високою: ми повинні зберігати єдність і бути готовими за необхідності реагувати на зміну ситуації», — зазначив Джентилоні.

 

Інфляція в єврозоні досягла нового рекордного рівня на тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні, та західних санкцій проти Москви. За оцінкою Євростату, вона сягнула 8,9% у липні після 8,6% у червні. Показник річної інфляції встановлює рекорд за рекордом щомісяця, починаючи з листопада минулого року. Окрім стрімкого зростання цін на енергоносії (паливо, газ, електрику), європейські домогосподарства стикаються зі зростанням цін на продукти харчування.

 

29.07.2022

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