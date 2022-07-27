Голуба Росія

В Росії з'явився проєкт закону «про традіціонниє ценності», який волає про якусь чисту і непорочну Московію, а відтак ЛГБТ – це щось неможливе.

Ще Валєнтін Распутін писав: «Що ж до гомосексуалістів, залишимо Росії її чистоту. У нас свої традиції. Цей вид спілкування між чоловіками ввезений нам із закордону. Якщо вони вважають, що їх права ущемлені, то нехай від'їжджають і живуть в іншій країні!».

Та це все одно, що казати: «В Савєтскам Саюзє сєкса нєт!», бо гомосексуалізм прийшов у Росію не з-за кордону. Зрештою, як і до нас, бо наприклад, в «Оповіді про Бориса і Гліба» (XI ст.) згадується улюблений «отрок» князя Бориса – «родом угрин, на ім'я Георгій». Борис подарував Георгію виготовлене для нього золоте намисто, бо любив його «понад міру». Коли Бориса закололи мечами, Георгій упав на його тіло, голосячи: «Да не остану тебе, господине мой драгий! Да ідеже красота тіла твоєго увядаєт, ту і аз сподоблен буду живот свой скончати». Ну і напросився: його теж закололи і викинули з шатра. Пізніше убивці, щоб зняти з нього золоте намисто, відрубали йому голову.

Не цікавили жінки і Георгієвого брата Мойсея, чия доля описана в «Житії преподобного Мойсея Угрина». Його полонили слуги Святополка і продали в рабство знатній польці. Вона закохалася в Мойсея і цілий рік благала його пошлюбити її. Але він волів розважатися з полоненими русинами. Врешті його глузливі відмови розлютили польку і вона наказала, щоб Мойсеєві дали сто ударів батогом та кастрували, додавши: «Не пощаджу його вроди, аби й інші нею не насолоджувалися!». Згодом Мойсей дістався до Києво-Печерської Лаври, прийняв чернецтво і прожив ще десять років, застерігаючи молодих людей від гріха і жіночої спокуси. Православна церква зарахувала його до святих як героя стійкості і цнотливості.

Князь Георгій, син Андрія Боголюбського (XII ст.), одружився на знаменитій грузинській цариці Тамарі, але вона його вигнала, коли з'ясувалося, що він їй зраджував з двораками.

Але найвищий злет гомосексуалізму спостерігаємо у Московщині в XV-XVІI ст. Про це пишуть зі здивуванням і обуренням майже усі іноземні мандрівники, бо таке явище зустрічалося в усіх верствах населення, від селян до царського сімейства. Англійський поет Джордж Тербервіл побував у Москві разом з дипломатичною місією в 1568 р. і дуже здивувався поведінкою тамтешніх селян, яких називав «muzhik»:

Хоч є у мужика гідна дружина,

Він надає перевагу мужеложцеві-другу.

Він тягне юнаків, а не дівчат у ліжко.

Ось в гріх який його ввергає хміль.

Великий князь Московський Васілій III (царював з 1505 по 1533 р.), одружившись на княжні Єлені Глинській, міг зайнятися з нею любощами лише в присутності голого офіцера з царської варти.

Один з синів Васілія III і Єлени Глинської народився ідіотом, а другий син став Іван IV Грозний, який одружувався сім разів, але дуже любив юнаків у жіночому одязі. Алєксєй Толстой описав це в романі «Князь сєрєбрянний» (1862). Син одного з опричників Фйодор Басманов («з дівочою посмішкою, зі зміїною душею») досяг високого становища при дворі завдяки своїм спокусливим танцям в жіночому вбранні перед царем.

Про те, що він був коханцем царя, писали також іноземні гості. Але царська любов хитка. Одного дня батько й син опинилися в тюрмі. А цар сказав, що випустить на волю того, хто зуміє вбити другого. Ну, і щоб довести царю свою відданість та любов Фйодор убив батька, головного опричника.

І це ще не кінець. Бо цар справедливо вирішив: «батька свого зрадив, зрадить і царя». В романі Толстого Фйодор перед стратою хоче повідомити московитам, які насправді стосунки пов'язують його з царем, але тут йому відрубує голову Малюта Скуратов. Хоча Фйодор на це й розраховував, щоб уникнути тортур. Однак історики стверджують, що його не стратили, а лише вислали.

Хорватський священник Юрій Крижанич, який жив у Росії з 1659 по 1677 р., писав: «тут, у Московії, над таким огидним злочином просто кепкують, і дуже часто публічно жартома один хвалиться гріхом, другий докоряє третьому, третій запрошує до гріха; бракує тільки, щоб привселюдно коїли цей злочин».

В Європі тоді голубих переслідували, ув’язнювали і страчували. Але не в Московії. Єдиний протест пролунав від протопопа Авакума, який розлютив воєводу Васілія Шереметьєва, відмовишись благословити його сина «Матвєя брітобрадца». Брітобрадци – це чоловіки, які стали голити бороду під впливом західних звичаїв. Історик Микола Гудзій писав: «Гоління бороди тоді мало еротичний присмак і пов’язувалося з досить поширеним збоченням мужолозтва». За відмову благословити «брітобрадца» воєвода наказав кинути Авакума у Волгу.

Митрополит Данііл у своєму повчанні (1530 р.) спочатку посилає громи на ласолюбів, які байдикують з «блудницями», а відтак описує гомосексуалістів: «жінкам позаздривши, чоловіче своє обличчя на жіноче перетворили. Чи й зовсім хочуть жінками стати?». Далі розповідає, як ці молодики голять бороди, натираються мазями, рум'янять щоки, кроплять тіло духами, вищипують волосся на тілі щипчиками, перевдягаються по кілька разів на день і взувають яскраво-червоні чоботи малого розміру.

Історик С. Соловйов писав: «Ніде, ні на Сході, ні на Заході, не дивилися так легко, як в Росії, на цей мерзотний, протиприродний гріх».

Не відстав від «традиційних цінностей» і Пйотр І. Він кохався і з жінками, і з чоловіками, мав любощі з Мєншиковим, але й тримав біля себе вродливого хлопчика.

Все як у перських повчаннях «Кабус-наме»: «Сину мій, спи з жінками взимку, щоб вони тебе зогрівали, а з юнаками влітку, щоб тебе охолоджували». Далі на цілий 15-й розділ описано, з яких саме народів вибирати собі коханця. Переваги надавалися слов'янам. Цікаво, що в російському виданні «Кабус-наме» 15 розділ відсутній.

Пйотр не приховував своїх звичаїв. Коли дружини не було, він клав на її місце когось зі своїх денщиків, а в 1722 р. доручив саксонському художникові Данненґауеру намалювати свого коханця наголяса.

Але ні, не все так гладко було в Росії. Зоофілія таки переслідувалася. У 1706 р. стали спалювати на вогні за «ненатуральне перелюбство з худобою» і навіть переслідувати за гомосексуалізм, але тільки серед військових. Їх карали батогами. А скрєпниє мужикі могли й далі займатися улюбленим задоволенням.

Поступово «содомський гріх» все ж таки пішов у підпілля і поширювався серед хлистів і скопців. Гомосексуальні стосунки цих сект зобразив Ніколай Клюєв у збірці «Братські пісні» (1912):

Ax, вы други, полюбовные собратья,

Обряжайтеся в одежу — в цветно платье.

Дрогнул берег, зашаталися леса,

Прокатилися по взгорьям голоса:

«Ныне, други, сочетался с братом брат:

С белой яблоней — зеленый виноград!»

Лесбійкою була цариця Анна Іоаннівна і за свідченнями мемуаристів кохалася з кількома своїми фрейлінами. Єкатєріна II мала лесбійський контакт з княгинею Дашковою, яка допомогла Єкатєріні скинути з престолу її чоловіка. Гомосексуалістами були також син Єкатєріни Павєл I, її онука Алєксандра I і генерал-фельдмаршала Міхаіл Кутузов. При Алєксандрі I гомосексуальними схильностями славився міністр освіти і духовних справ князь А. Голіцин.

А вже наприкінці XVIII і з XIX сторіччя з'являється чимало російських державних діячів і письменників, про чиї нахили було загальновідомо. Зокрема поет Іван Дмітрієв (1760-1838), який був міністром юстиції при Алєксандрі I, у своїх віршах палав пристрастю до якихось міфічних Хлой і Філлід, а в житті оточував себе звабними молодими чиновниками, які робили кар'єру, стаючи його коханцями.

Міністр освіти при Ніколаї I граф Сєргєй Уваров призначив свого коханця, доволі тупого князя Міхаіла Дондукова-Корсакова віце-головою Імператорської Академії наук і ректором Санкт-Петербурзького університету. То як тут не згадати Пушкіна:

В Академии наук

Заседает князь Дундук

Говорят, не подобает

Дундуку такая честь;

Почему ж он заседает?

Потому что... есть.

В російській мові слово «єсті» означає секс.

А проте Пушкін писав про гомосексуалізм з великим співчуттям у листі до таємного радника Філіпа Вігеля (1786-1856), який не раз потрапляв у немилість за прихильність до чоловічої статі:

Содом, ты знаешь, был отличен

Не только вежливым грехом,

Но просвещением, пирами,

Гостеприимными домами

И красотой нестрогих дев!

Как жаль, что ранними громами

Его сразил Еговы гнев!

Пушкін завершує цього листа так:

Тебе служить я буду рад –

Стихами, прозой, всей душою,

Но, Вигель, – пощади мой зад!

Як і в Європі, гомосексуальні стосунки були поширені в закритих учбових закладах – Пажеському і Кадетських корпусах, юнкерських училищах і т. д. Явище це було настільки масовим, що вихованці сприймали його спокійно і весело, присвячуючи безліч жартівливих віршиків. Зокрема можна знайти в інтернеті цілу поему «Похождения пажа». Тут ліричного героя після вступу в Пажеський корпус спокусив старший товариш, потім він сам увійшов у смак, став «давати» усім підряд, включаючи начальників, одягатися в жіноче вбрання і зробив завдяки цьому блискучу кар'єру.

У 1846 р. військовий міністр князь Чернишов викликав генерал-ад’ютанта Я. Ростовцева і передав йому наказ Государя, щоб суворіше переслідувати педерастію у вищих учбових закладах: «Яков Иванович, ведь это и на здоровье мальчиков вредно действует». – «Позвольте в том усомниться, ваша светлость, – відказав Ростовцев, – откровенно вам доложу, что когда я был в Пажах, то у нас этим многие занимались; я был в паре с Траскиным (відомим генералом), а на наше здоровье не подействовало!» Князь розсміявся.

Відомим транссексуалом була «кавалєріст-дєвіца» Надєжда Дурова (1783-1866), «голубими» були князь А. Трубєцкой, князь Пйотр Долгоруков, штаб-ротмістр лейб-гвардії Гусарського полку А. Зубов, обер-прокурор синоду князь Л. Голіцин, вбивця Пушкіна Дантес зі своїм «названим» батьком, голландським посланцем бароном Геккерном.

А як уже згадали Пушкіна, то без Лєрмонтова ніяк не обійтися:

К Тизенгаузену

Не води так томно оком,

Круглой жопкой не верти,

Сладострастьем и пороком

Своенравно не шути.

Не ходи к чужой постели

И к своей не подпускай,

Ни шутя, ни в самом деле

Нежных рук не пожимай.

Знай, прелестный наш чухонец,

Юность долго не блестит!

Знай: когда рука господня

Разразится над тобой

Все, которых ты сегодня

Зришь у ног своих с мольбой,

Сладкой влагой поцелуя

Не уймут тоску твою,

Хоть тогда за кончик х..

Ты бы отдал жизнь свою.

Ода к нужнику

О ты, вонючий храм неведомой богини!

К тебе мой глас... к тебе взываю из пустыни,

Прими мой фимиам летучий и свободный,

Незрелый, слабый цвет поэзии народной!

... Но вот над школою ложится мрак ночной,

Клерон уж совершил дозор обычный свой.

И только лишь луна кидает медный свет

На койки белые и лаковый паркет.

Вдруг шорох! слабый звук! и легкие две тени

Скользят по каморе к твоей знакомой сени...

Уж сблизились они... еще лишь миг единый

— Но занавес пора задернуть над картиной...

Ну тоді й ми заштормимо нашу оповідь, яку ще могла б довго тривати, бо «традіціонниє цінності» Московії цього заслуговують.