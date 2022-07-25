Російська влада погрожує єврейським організаціям.

Мін'юст РФ пригрозив оголосити кілька єврейських організацій «іноаґентами».

 

 

Міністерство юстиції Росії надіслало кільком єврейським організаціям, які працюють у Росії, листи, в яких попередило, що їх можуть оголосити «іноземними аґентами». Про це повідомила газета The Jerusalem Post.

 

Організації, які отримали листи, отримують фінансування переважно з Ізраїлю та США, і їм може загрожувати примусове закриття, зазначає газета. У той же час російські єврейські організації, які не мають іноземного фінансування чи впливу, не отримували таких листів.

 

Видання зазначило, що такого ж листа з погрозами на початку липня отримало Єврейське агентство «Сохнут», яке допомагає у репатріації до Ізраїлю. 21 липня стало відомо, що Міністерство юстиції звернулося до суду з вимогою ліквідувати «Сохнут» у Росії. Басманний суд Москви розгляне позов 28 липня.

 

Як пише Jerusalem Post, Ізраїль готує численні кроки у відповідь на випадок, якщо в Росії закриють офіси «Сохнуту». Так, влада Ізраїлю може затягнути розгляд щодо приналежності Олександрівського подвір'я в Єрусалимі, яке Росія вважає своєю власністю. Серед інших варіантів – подальша підтримка України у війні з Росією чи відкликання посла з Москви для консультацій.

25.07.2022

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