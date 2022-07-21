Російська влада таки вирішила закрити «Сохнут».

Мін'юст РФ вимагає ліквідувати в Росії єврейське агентство за порушення російського законодавства.

Управління Міністерства юстиції Москви попросило Басманний суд ухвалити рішення про ліквідацію автономної некомерційної організації «Єврейське агентство "Сохнуть"», яке надає допомогу, зокрема, в репатріації до Ізраїлю. Про це в четвер, 21 липня, повідомило інформаційне агентство Interfax. Прессекретарка суду Катерина Буравцова розповіла, що позов пов'язаний з порушенням організацією російського законодавства під час здійснення своєї діяльності.

Мін'юст також вимагає виключити організацію з ЄДРЮЛ (Єдиний державний реєстр юридичних осіб). Басманний суд Москви розгляне позов 28 липня.

Нагадаємо, ще п’ятого липня газета The Jerusalem Post написала, що російська влада зажадала від керівництва єврейського агентства «Сохнут» припинити свою діяльність на російській території. Офіційні особи агентства підтвердили виданню отримання листа від російського Міністерства юстиції, а також зазначили, що офіс організації в Єрусалимі готує відповідь і проводить консультації з МЗС Ізраїлю та канцелярією ізраїльського прем'єр-міністра. Отримання офіційного повідомлення про припинення діяльності «Сохнуту» підтвердило також ізраїльське міністерство репатріантів та інтеґрації.

Президент Російського єврейського конґресу Юрій Каннер, коментуючи публікацію Jerusalem Post, зазначив, що це не перший випадок атаки на агентство. «У Росії були, назвемо простим словом, "наїзди" на цю організацію. За радянських часів вона була заборонена взагалі. Я вважаю, що це негативний хід розвитку подій. Я думав, що ситуація буде врегульована. Чекатимемо рішення суду. Може, суд прислухається до якихось здорових аргументів», – сказав він.

Експерти вважають, що після закриття «Сохнуту» можна очікувати на поважне охолодження відносин між Ізраїлем та Росією.