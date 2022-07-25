Форум вільних народів Росії ухвалив декларацію про деколонізацію РФ.

У Празі завершився другий Форум вільних народів Росії.

У конференції взяли участь представники російської опозиції, учасники регіональних і національних рухів, громадські активісти й експерти.

Форум вільних народів Росії — платформа комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, що має на меті повну, контрольовану й ненасильницьку реконструкцію РФ, безумовними складовими якої будуть процеси деімперіалізації, деколонізації, денацифікації, демілітаризації та денуклеаризації сучасної російської держави. Фактична мета — розпад імперії.

Ідея створення Форуму як платформи для діалогу та консолідації виникла у відповідь на посилення авторитарних і тоталітарних практик путінізму після початку повномасштабної фази війни Росії та Білорусі проти України як альтернативний майданчик імперським, москвоцентричним опозиційним «лібералам», які прагнуть монополізувати будь-яку опозицію путінському режиму через Форум вільної Росії, що проводиться у Вільнюсі з 2017 року.

Представники Форуму вважають, що народи Росії на сьогодні окуповані режимом кремлівських рашистів, тож мають системно працювати як над власним звільненням, так і над здобуттям повного суверенітету, включно з незалежністю.

Перший захід Форуму вільних народів Росії відбувся 8 травня 2022 у Варшаві.

Окрім проведення заходів, ключовим напрямком діяльності Форуму є його робота як постійно діючого аналітичного центру, робота якого буде спрямована на реконструкцію РФ, деколонізацію її корінних народів та регіонів, демілітаризацію та денуклеаризацію, депутінізацію та люстрацію.

23 липня 2022 року в Празі пройшов форум, де міжнародні експерти обговорювали розпад РФ на 19 окремих республік.

Спікери та учасники Форуму: Рафіс Кашапов, Ілля Пономарьов, Руслан Габбасов, Павєл Сулідзяка, Вадим Штепа, Павєл Мізєрін, Маріуш Піліс, Вадим Пєтров, Дені Тепс, Нафіс Кашапов, Андріус Алманіс, Павло Клімкін, Кшиштоф Сворофські, Інна Курочкіна, Ярослав Романчук, Тарас Стецьків, Анна Фотига.

На другому Форумі було ухвалено декларацію про деколонізацію Росії:

Декларація про деколонізацію Росії

Ми, представники корінних народів та колонізованих реґіонів Російської Федерації, ґрунтуючись на:

• Загальній декларації прав людини

• Праві народів на самовизначення, закріпленому Статутом ООН

• Декларації Організації Об'єднаних Націй про надання незалежності колоніальним країнам та народам

• Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів

• Декларації про суверенітет РРФСР від 12 червня 1990 року

• Декларації про суверенітет суб'єктів нинішньої РФ

починаємо процес повної та загальної деколонізації Росії.

Цей процес обумовлений:

• Порушення базових прав і свобод корінних народів та колонізованих реґіонів, гарантованих Загальною декларацією прав людини.

• Системною політикою внутрішнього терору та репресій у Російській Федерації.

• Систематичною реалізацією в Російській Федерації імперських політик та дискримінаційних практик, що утверджують підлегле колоніальне становище наших корінних народів та реґіонів, дискримінуюче громадян на основі корінного та/або реґіонального походження.

• Використанням імперських практик екоциду, а також позбавлення наших реґіонів і корінних народів традиційних земель, територій та ресурсів, що перешкоджає здійсненню нами свого права на розвиток.

• Систематичною примусовою асиміляцією та впливом з метою колонізації та знищення наших культур, мов, систем освіти та інших найважливіших сторін нашого життя.

• Неможливістю здійснювати самоврядування через своїх законно обраних представників, систематичним позбавленням наших колонізованих реґіонів та корінних народів права на участь у прийнятті рішень з питань, які стосуються наших прав.

• Порушенням прав корінних народів та колонізованих реґіонів РФ щодо зберігання на нашій території небезпечних матеріалів – ядерної зброї та іншої зброї масового знищення.

Вищевказані колоніальні політики та практики здійснюється протягом століть, внаслідок чого наші корінні народи та колонізовані реґіони стали жертвами історичної несправедливості, а в окремих випадках – примусового переміщення та геноциду. Тепер колоніальна політика виражається в дедалі більших масштабах державного тероризму і репресій.

Росія сьогодні — це країна-терорист, яку очолюють військові злочинці. Низка розв'язаних імперським керівництвом РФ за останні 30 років божевільних воєн позбавляє наші корінні народи та колонізовані реґіони найголовнішого — права на життя, оскільки мобілізації піддаються насамперед представники корінних народів та колонізованих реґіонів, яких використовують як «гарматне м'ясо».

З початком загарбницької війни проти України наші народи та реґіони проти своєї волі виявилися втягнутими у військові злочини, у тому числі у розв'язаний Кремлем геноцид української нації. Через таку політику імперського центру народи та реґіони РФ зіткнулися із санкційними обмеженнями, загрозою цивілізаційної ізоляції і навіть повного зникнення.

Все це призвело до того, що РФ вже зараз стоїть на порозі хаосу та громадянської війни. Перешкодити цьому може лише повна та контрольована деколонізація Росії.

Тому ми звертаємося до всіх конструктивних сил, течій, партій, фракцій, об'єднань і груп як усередині РФ, так і в еміграції зі закликом про координацію та взаємодію для забезпечення політичного, економічного, соціального та культурного розвитку наших народів та реґіонів з метою покласти край усім формам дискримінації, пригнічення та порушень прав людини.

Ми закликаємо всіх громадян корінних народів та колонізованих реґіонів до негайного початку активних дій щодо мирної деколонізації, звільнення та проголошення/відновлення суверенітету та незалежності власних країн.

Ми закликаємо народи та уряди країн – членів ООН надати нам підтримку та допомогу в реалізації наших прагнень відповідно до Декларацій ООН, а також звертаємося до всієї світової спільноти з проханням про допомогу у наших зусиллях щодо впорядкування неконтрольованого зараз процесу розпаду ядерної держави.

З метою практичної реалізації Декларації про деколонізацію Росії ми:

1. Звертаємось до національних та реґіональних еліт із закликом невідкладно розпочати створення національних перехідних урядів/адміністрацій (на своїй землі або, якщо це неможливо, у вигнанні), — виходячи з того, що нинішні органи виконавчої влади представляють інтереси імперського центру, а не корінних народів та колонізованих реґіонів.

2. Закликаємо парламенти республік та обласні думи реґіонів стати на захист інтересів своїх народів та підтвердити раніше прийняті декларації про державний суверенітет, а також негайно розпочати процес міжпарламентських консультацій щодо формування механізму проголошення/відновлення державної незалежності наших корінних народів і колонізованих реґіонів, запустивши механізм їхньої мирної сецесії зі складу РФ.

3. Оголошуємо про скликання у листопаді-грудні 2022 року міжнародної конференції з мирної деколонізації та територіального устрою постросійського простору за участю держав – членів Ради Безпеки ООН, держав – сусідів Російської Федерації та міжнародних організацій. Метою цієї Конференції є:

• забезпечення мирного, плавного та леґітимного процесу деколонізації Росії;

• початок процесу уточнення та затвердження демаркації державних кордонів нових республік;

• підготовка та підписання договорів про дружбу та співробітництво між новими державами та сусідніми країнами;

• затвердження принципів правонаступництва, у тому числі розділу активів та боргів РФ (включно з репараціями державам, які постраждали від військової агресії Російської Федерації – Сакартвело, Ічкерії, Молдові, Україні).

4. Звертаємося до держав – членів ООН із закликом надати максимальну допомогу національним перехідним урядам/адміністраціям для досягнення цілей деколонізації та встановлення миру. А також офіційно визнати незалежність і суверенітет наступних держав корінних народів та колонізованих реґіонів: Татарстан, Інгрія, Башкортостан, Карелія, Бурятія, Калмикія, Балтійська Республіка (Кенігсберг, Східна Пруссія), Комі, Черкесія, Сибір, Уральська республіка, Кубань, Дагестан, Тихоокеанська Федерація (територія Примор'я та Приамур'я), Московська Республіка, Ерзянь Мастор, Саха, Помор'я, Чувашія, Чорнозем'я, Мордовія, Поволжя, Хакасія, Удмуртія, Тюмень-Югра, Марій Ел, Алтай.

5. Закликаємо розпочинати підготовку конституцій республік, що закріплюють їхню державну незалежність і суверенітет, а також ключові законодавчі акти, спрямовані на забезпечення миру, люстрації, політичної стабільності, швидкого економічного зростання та розвитку. Закликаємо інтелектуалів, громадських, культурних, економічних, політичних та духовних лідерів корінних народів та реґіонів брати активну участь у цьому процесі.

6. Закликаємо всіх представників корінних народів та колонізованих реґіонів до мирного системного опору. Формами такого опору можуть бути: страйки, демонстрації, пікети, акти саботажу розпоряджень імперського центру, відмова від служби у збройних силах Російської Федерації тощо. Метою цих акцій має бути мирний перехід влади до демократично обраних представницьких органів незалежних держав.

7. Закликаємо всіх військовослужбовців та представників силових відомств, які є представниками корінних народів та колонізованих реґіонів, негайно повернутися на рідну землю та забезпечити мирний та демократичний перехід влади. Закликаємо всіх, хто сьогодні бере участь у несправедливій загарбницькій війні проти України, повернутись додому, у тому числі шляхом здачі в полон ЗСУ.

8. Ініціюємо формування національних легіонів (сил самооборони) для захисту суверенітету, прав наших народів та забезпечення миру.

9. Починаємо процес консультацій про створення Об'єднаної перехідної адміністрації як тимчасового (не більше 12 місяців з моменту усунення режиму військових злочинців, на чолі з Путіним, від влади) колегіально-консультативного представницького органу всіх колонізованих корінних народів та реґіонів РФ для практичного забезпечення плавного та леґітимного процесу деколонізації. Представництво всіх корінних народів та реґіонів у цьому органі має бути рівним (за паритетним принципом одна країна/реґіон – один представник), делегування повноважень для участі в ньому здійснюється національними урядами/перехідними адміністраціями.

Перед цим органом стоятимуть такі завдання:

• Координація діяльності з усунення колоніального режиму військових злочинців (створення єдиного чіткого плану дій, дорожньої карти з усунення імперського управління, керівництва для громадян та реґіонів, як сприяти процесу усунення кремлівського терористичного режиму особисто та на місцях);

• Допомога національним урядам / перехідним адміністраціям корінних народів і колонізованих реґіонів у проведенні демократичних виборів за міжнародними стандартами та за участю міжнародних спостерігачів — не пізніше ніж через 8 місяців з моменту падіння імперського режиму Путіна (дата виборів має бути оголошена не пізніше, як за 3 місяці від падіння режиму держави-терориста РФ);

• Допомога в організації передачі влади демократично обраним органам влади держав корінних народів та колонізованих реґіонів (особливо в тих реґіонах, де не будуть створені національні уряди/перехідні адміністрації) — не пізніше ніж через 12 місяців з моменту падіння колоніального режиму, і не пізніше ніж через 3 місяці з моменту оголошення офіційних результатів виборів, визнаних світовою спільнотою;

• Максимальне сприяння компетентним міжнародним органам у взятті під контроль всієї без винятків ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, що знаходиться на землях корінних народів та в колонізованих реґіонах, з метою забезпечити абсолютну денуклеаризацію земель корінних народів та колонізованих реґіонів.

• Забезпечення механізму мирного вирішення територіальних суперечок, якщо такі виникнуть;

• Забезпечення захисту прав та свобод громадян усіх національностей під час перехідного періоду.

Ми закликаємо всіх громадян РФ ефективно підтримати досягнення цілей цієї Декларації про деколонізацію задля встановлення миру, безпеки, демократії та злагоди між народами.

За вашу та нашу свободу!

Учасники Форуму вільних народів Росії